“โสภณ” เซ็นคำสั่ง สส.เข้าประชุมสภา ไม่จำเป็นต้องใส่สูท เพื่อประหยัดค่าแอร์

“โสภณ” มีคำสั่ง สส.แต่งตัวสบาย ไม่ต้องใส่สูท เข้าประชุมสภา ขานรับนโยบายประหยัดพลังงานรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในคำสั่งประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านพลังงาน และเชื้อเพลิงของประเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น สภาผู้แทนราษฎรจึงได้ดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานอย่างเข้มข้น รวมถึงได้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณสภาผู้แทนราษฎรให้สูงขึ้น
ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อ 181 วรรคสองแห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (2) และ (3) แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงออกประกาศกำหนดการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้สามารถสวมชุดผ้าไทย หรือเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนกไท และสวมกางเกงผ้าขายาว หรือกระโปรงสีสุภาพได้ โดยไม่จำเป็นต้องสวมสูท ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ