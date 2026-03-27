วืดแล้ว 1 “สุดาวรรณ” คุณสมบัติไม่ผ่าน ส่ง “นิกร โสมกลาง” สามี นั่ง พม.แทน

“สุดาวรรณ” ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี ส่ง “นิกร โสมกลาง” สามี นั่งว่าการกระทรวง พม.แทน
วันที่ 27 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ภายหลังมีการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ปรากฏว่า น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีรายชื่อถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
แหล่งข่าวระบุว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ยังคงเป็นโควตาของ น.ส.สุดาวรรณ โดยเตรียมเสนอชื่อ นายนิกร โสมกลาง สส.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสามี เข้าดำรงตำแหน่งแทน
ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน (27 มี.ค.) จะมีการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนายนิกร ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ตามขั้นตอนต่อไป