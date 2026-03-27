พาณิชย์กางมาตรการเยียวยาน้ำมันแพง ผุด "ไทยช่วยไทย" ลดราคาสินค้าสูงสุด 50% ขยายร้านธงฟ้าครอบคลุมถึงชุมชน

พาณิชย์กางมาตรการสู้ของแพง "ไทยช่วยไทย" ลดสูงสุด 50% พร้อมจ่อเพิ่มบัญชีสินค้าควบคุม 66 รายการ ผนึกกำลังห้างค้าส่ง-ปลีก ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ดีเดย์ 1 เมษายนนี้ พร้อมเดินหน้าขยายจุดจำหน่าย "ธงฟ้าราคาประหยัด" ให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชน
วันที่ 27 มี.ค.ที่ทำเนียบฯ นางสาวกนิษฐา กังสวนิช ผู้ตรวจราชการและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ แถลงถึงมาตรการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พลังงานจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในทุกๆวันเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินควรหรือกักตุนสินค้า โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงเมื่อวานนี้ (26 มี.ค.)มีเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ทั้งสิ้น รวม 410 คำร้อง และตรวจสอบไปแล้ว 187 คำร้อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 223 คำร้อง ซึ่งจำนวนนี้มีการร้องเรียนในเรื่องของการจำหน่ายเกินราคา 44 คำร้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการขอเรียกดูเอกสารต้นทุน ของผู้ที่ถูกร้องมาวิเคราะห์แล้ว และหากพบว่ามีการขายเกินราคาจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำมันที่มีราคาปรับขึ้นสูงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุน ราคาค่าขนส่ง และสินค้าอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษไปแล้ว โดยมาตรการต่างๆที่ออกไปนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมผู้เล่นทุกกลุ่มทั้งห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายย่อย ผู้ค้าและผู้บริโภค ให้สามารถอยู่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน โดยร้านค้าปลีกที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยจะคัดเลือกสินค้าที่จำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวัน มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยสินค้าเป้าหมายแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 1. สินค้าอุปโภค สบู่ แชมพู ผงซักฟอก กระดาษชำระ โดยจะนำมาลดราคาสูงสุดถึง 50%
2. สินค้าบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำตาลน้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส อาหารกระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ก็จะนำมาลดสูงสุด 25% โดยให้ความเห็นสำคัญกับสินค้าเฮ้าส์แบนด์ (House Brand) ของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ และสินค้าแบรนด์ทางเลือก หรือสินค้าแบรนด์รอง ซึ่งเป็นการเสนอทางเลือกสินค้าราคาประหยัดแต่ยังคงคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นของประชาชน ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้ากลุ่มนั้น
นอกจากนี้ โครงการไทยช่วยไทย ยังเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่อย อย่างร้านโชห่วย เพื่อเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเส้นเลือดฝอยอีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนมาตรการธงฟ้าราคาประหยัด เป็นโครงการที่มีอยู่แล้วและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็จะมีการขยายจุดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ระดับชุมชน โดยเป็นการเพิ่มความถี่และเชื่อมโยงกับการไทยช่วยไทย และการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำปฏิทินธงฟ้าเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ธงเขียวพลัส สนับสนุนส่วนลดค่าปุ๋ยเคมี ส่วนเกษตรกรที่มีบัตรดินดีจากกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับแต้มต่อเป็นพิเศษอีกด้วย
นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือ กกร.เพื่อ พิจารณาทบทวนเพิ่มรายการสินค้าควบคุมในห้วงเวลาที่มีความผันผวนนี้ โดยย้ำถึงแผน ปรับราคาสินค้าควบคุมจากเดิมที่มี 59 รายการเป็น 66 รายการ โดยได้ มีการเสนอครม.พิจารณา เพื่อ กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าควบคุมใหม่อย่างเบสพลาสติกน้ำดื่มบรรจุขวดและซอสปรุงรสน้ำปลาซีอิ๊วและยังมีการเตรียมเสนอสินค้าควบคุมใหม่ เพิ่มเติมอย่างกากถั่วเหลือง ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์
ส่วนสินค้าควบคุมเดิมบางตัวใน 59 รายการก็จะจะมีการปรับระดับการควบคุมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่นกลุ่มที่ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อนขึ้นราคาจาก 8 รายการเป็น 15 รายการ อย่าง น้ำมันปาล์มขวด กระดาษชำระ แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย สบู่
ส่วนสินค้าที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจจะยกระดับการควบคุมในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาทิไข่ไก่ น้ำตาลทราย ยา และเวชภัณฑ์เป็นต้น
อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะใช้กลไกที่มีในการดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างสมดุล ควบคู่กับการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้