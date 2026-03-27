“เทพไท” ติงพาณิชย์มีอำนาจ แต่ไม่คุมราคาน้ำมัน เยียวยา 7 กลุ่ม ไม่ครอบคลุม ชี้ ภท.คะแนนดิ่ง เลือกตั้งใหม่ไม่ได้กลับมา

“เทพไท” ซัดลอยตัวราคาน้ำมัน ขึ้นพรวด 6 บาท ซ้ำเติมค่าครองชีพ มาตรการเยียวยา 7 กลุ่ม ไม่ครอบคลุม โพลสะท้อนชัด ไม่พอใจรัฐบาลพุ่ง 91% เตือนหากต้องเลือกตั้งใหม่ อาจไม่ได้กลับมา แนะพาณิชย์ใช้อำนาจควบคุมราคาน้ำมัน ไม่จำเป็นต้องตรึงราคาสินค้าชนิดอื่น
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมัน ว่า ภายหลังรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 6 บาท หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยนโยบายลอยตัวราคาน้ำมันตามกลไกตลาด ส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดความตื่นตระหนก และกังวลต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับขึ้นราคาน้ำมันในอัตราสูงถึง 6 บาทต่อลิตร ทำให้ประชาชนเกิดอาการช็อก และตั้งคำถามถึงเหตุผลของรัฐบาล โดยเห็นว่า หากทยอยปรับขึ้นครั้งละ 1-2 บาท จะช่วยให้ประชาชนมีเวลาปรับตัวได้มากกว่า
พร้อมกันนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับการกำกับดูแลราคาน้ำมัน โดยชี้ว่า น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าควบคุมภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ แม้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะระบุว่า ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมราคาโดยตรง แต่ข้อเท็จจริงตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กำหนดให้น้ำมันอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ลำดับที่ 16 และให้อำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการ รวมถึงควบคุมราคาซื้อ-ขาย และอัตรากำไรได้
นายเทพไท เห็นว่า กระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อควบคุมราคาน้ำมันได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปเน้นควบคุมสินค้าประเภทอื่น
ขณะที่มาตรการช่วยเหลือ 7 กลุ่ม จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ยังไม่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ และไม่มีมาตรการชัดเจนในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า ส่งผลให้ราคาสินค้ายังสูงต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน พบว่า ไม่พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลถึง 91% สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาราคาน้ำมันของรัฐบาลอย่างชัดเจน แม้รัฐบาลจะอยู่ในช่วงรักษาการ แต่ก็ยังเป็นรัฐบาลชุดเดียวกันระหว่างรัฐบาลอนุทิน 1 และ อนุทิน 2 และหากเกิดสถานการณ์ที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ยังไม่แน่ชัดว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับความนิยมเช่นเดิมหรือไม่
“ในช่วงการเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทยอาจยังคงสามารถกลับมาได้รับคะแนนนิยมได้อีกครั้ง จากกลไกการบริหารจัดการอำนาจและทรัพยากรทางการเมือง แม้ปัจจุบันผลสำรวจจะสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงอย่างมาก” นายเทพไท กล่าว