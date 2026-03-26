“ไผ่” แฉปุ๋ยใกล้วิกฤต ยูเรีย 40-0-0 เสี่ยงขาดก่อนสงกรานต์ ซัดรัฐปิดความจริงปล่อยเกษตรกรเสี่ยงหมดตัว

ส.ส.กล้าธรรม แฉปุ๋ยใกล้วิกฤต ! ชี้ ยูเรีย 40-0-0 เสี่ยงขาดก่อนสงกรานต์ ซัดรัฐปิดความจริง ปล่อยเกษตรกรเสี่ยงหมดตัว จี้ “ศุภจี” เร่งแก้ด่วน ก่อนซ้ำรอยวิกฤตน้ำมัน
เมื่อวันที่ (26 มี.ค.2569) เวลา 17.30 น.นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความพร้อมด้วยรูปภาพแสดงข้อมูลปริมาณปุ๋ยคงเหลือในครอบครองของผู้นำเข้าและผู้ผลิต ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 (รวบรวมเมื่อ 17 มีนาคม 2569 โดยนายไผ่ ระบุว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เราต้องบอกให้เกษตรกรเตรียมตัว ใครที่บอกว่า ปุ๋ยมีพอ มันเป็นเรื่องไม่จริง ปุ๋ยที่จะให้กับนาข้าวหลังต้นข้าวเริ่มโต เป็นปุ๋ย Urea (40-0-0) ก่อนสงกรานต์ก็ไม่น่าจะพอแล้ว
ผมกราบขอร้องให้รัฐบาลเร่งดูแลในส่วนนี้เพราะพี่น้องประชาชนไม่ได้มีทุนจะอยู่ต่อ ถ้าพูดเอาความจริงออกมาพูดและแก้ปัญหา ไม่ใช่วันนี้พูดออย่าง อีกวันพูดอีกอย่าง ฝากท่านศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย ทุกคนรับความจริงได้ แต่ต้องให้เกษตรกรเตรียมตัว อย่าให้เหมือนเรื่องน้ำมัน เพราะถ้าเป็นปุ๋ย เกษตรกรถึงขั้นหมดตัวจริงๆ
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ใช้งานกระทรวงเกษตรเลยอาจจะเป็นเพราะพวกเราไม่ได้ร่วมรัฐบาล แต่พวกเราเป็นห่วงประชาชนไม่น้อยกว่าใคร