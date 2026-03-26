ปค.ยุคนายกฯ หนู ประเดิมซื้อปืน 5.56 มม. 100 กระบอก แจก อส. ประจําชุดคุ้มครองตําบลพื้นที่ 3 จชต. รองรับถ่ายโอนภารกิจ

กรมการปกครอง ยุค นายกฯหนู ประเดิมจัดซื้อปืนยาว 5.56 มม. จํานวน 100 กระบอก แจกจ่ายให้แก่สมาชิก อส. ประจําชุดคุ้มครองตําบล (ชคต.) ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รองรับแผนการฝึก "อส.พึ่งได้" เตรียมถ่ายโอนภารกิจพื้นที่ในอนาคต ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 69 จาก“งบลงทุน” 3,758.7 ล้าน จ่อจัดหาอาวุธปืน/กระสุน/เสื้อเกราะ ให้ อส.ทั่วประเทศ
วันนี้ (26 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาซื้ออาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จํานวน 100 กระบอก พร้อมอุปกรณ์ประจําปืน และเครื่องกระสุนปืนทดสอบ จํานวน 3,200 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามราคากลาง วงเงิน 7,800,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิก อส. ประจําชุดคุ้มครองตําบล (ชคต.) .ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2569) ของกรมการปกครอง ในกำกับของ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดี ปค. ที่ได้รับวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 52,385.8658 ล้านบาท
แยกเป็น“งบลงทุน” ได้รับจัดสรร วงเงิน 3,758.7624 ล้านบาท ขณะที่ยุทธศาสตร์และโครงการ ในโครงการเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธปืน ให้กับ อส. ในปีงบ 2569 เช่น โครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา 4,631,300 บาท
โครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 9 มม. 3,038,800 บาท โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ 855,600 บาท
เฉพาะ อส.ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โครงการจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 มม. 7,800,000 บาท โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. 5,500,000 บาท
โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (LEVEL III) จชต. 92,000,000 บาท โครงการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 27,600,000 บาท โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังให้พื้นที่ จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 2,160,000 บาท
สำหรับ อาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จํานวน 100 กระบอก เป็นการประเดิม จัดซื้อในปีงบ 2569 ให้กับ สมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่น ปฏิบัติภารกิจการอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟให้แก่ประชาชนที่โดยสารจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึง สถานีสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองเศรษฐกิจ การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชาระดับสูงและบุคคลสําคัญ (ชุดเคลื่อนที่เร็ว) และการปฏิบัติหน้าที่ ประจําชุดคุ้มครองตําบล (ชคต.)
"โดยเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการทยอยถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 มม. ที่มีประสิทธิภาพให้แก่กําลังพลเพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน และจําเป็นต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน"
มีรายงานว่า การจัดซื้อดังกล่าว ยังเป็นครั้งแรกในงบฯ 69 หลังจาก กรมการปครอง และ กอ.รมน. ร่วมหารือกัน เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เน้นย้ำการพัฒนาศักยภาพกำลังพล โดยเฉพาะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล (ชรบ.ต.) และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
"ทั้ง 2 ฝ่าย เตรียมความพร้อมรองรับ "การถ่ายโอนภารกิจและพื้นที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มายังกรมการปกครอง"
ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงของชาติสูง การถ่ายโอนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน
ครอบคลุมทั้งกำลังพล งบประมาณ ทรัพยากร ภารกิจ และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเรียบร้อย
ทั้งนี้ กรมการปกครอง โดยนายนฤชา มีนโยบายเพื่อเดินหน้า "อส.-ชรบ.พึ่งได้" ด้วยการเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับ อส. และ ชรบ. โดยการหารือกับกอ.รมน. รอบนี้ มีนโยบายให้ทางกองทัพบกเข้ามาฝึก อส. และ ชรบ. เพื่อแบ่งเบาภาระของฝ่ายทหารในพื้นที่ส่วนหลัง ตามนโยบาย ”อส.-ชรบ.พึ่งได้".