"ศุภจี" แจงเหตุหน้าเปลี่ยน แค่ใส่วิกเพื่อพบบุคคลสำคัญเพราะไม่มีเวลาทำผม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซเชียล แซว "ศุภจี" ปรับลุค ทรงผม-หน้าเปลี่ยน เจ้าตัวแจงแค่ใส่วิก เหตุไม่มีเวลาทำผม แต่ต้องพบบุคคลสำคัญ ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็น สื่อเผยล่าสุดเจ้าตัวแถลงข่าวก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

วันนี้ (26มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ภาพของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงการให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีการรูปลักษณ์ที่แปลกตาไปจากเดิม ทั้งผม และรูปหน้าตา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่ามีการไปศัลยกรรมหน้ามาหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สังเกตนางศุภจี ในการแถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ซึ่งพบว่าทำทรงผมในลักษณะทรงเดิม และกลับมามีลักษณะเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ขณะที่นางอัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์ชื่อดัง และประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า นางศุภจีได้เข้าไปตอบ Inbox ใน Facebook หลังมีดราม่า หาว่าเอาเวลาไปทำหน้าในช่วงวิกฤต ข้อความว่า

"เห็นอาจารย์มาช่วยอธิบายเรื่องทรงผม ขออนุญาตเรียนว่า แต๋มใส่วิกค่ะ ไม่มีเวลาตัดหรือทำผมเลยค่ะ และเนื่องจากต้องพบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ เลยเอาง่ายเข้าว่า ไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรเลยค่ะ"



นางศุภจี ร่วมแถลงข่าวหลังประชุม ครม.นัดพิเศษล่าสุด

"ศุภจี" แจงเหตุหน้าเปลี่ยน แค่ใส่วิกเพื่อพบบุคคลสำคัญเพราะไม่มีเวลาทำผม
"ศุภจี" แจงเหตุหน้าเปลี่ยน แค่ใส่วิกเพื่อพบบุคคลสำคัญเพราะไม่มีเวลาทำผม
นางศุภจี ร่วมแถลงข่าวหลังประชุม ครม.นัดพิเศษล่าสุด