"ศุภจี" แจงเหตุหน้าเปลี่ยน แค่ใส่วิกเพื่อพบบุคคลสำคัญเพราะไม่มีเวลาทำผม

โซเชียล แซว "ศุภจี" ปรับลุค ทรงผม-หน้าเปลี่ยน เจ้าตัวแจงแค่ใส่วิก เหตุไม่มีเวลาทำผม แต่ต้องพบบุคคลสำคัญ ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็น สื่อเผยล่าสุดเจ้าตัวแถลงข่าวก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
วันนี้ (26มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ภาพของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงการให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีการรูปลักษณ์ที่แปลกตาไปจากเดิม ทั้งผม และรูปหน้าตา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่ามีการไปศัลยกรรมหน้ามาหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สังเกตนางศุภจี ในการแถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ซึ่งพบว่าทำทรงผมในลักษณะทรงเดิม และกลับมามีลักษณะเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ขณะที่นางอัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์ชื่อดัง และประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า นางศุภจีได้เข้าไปตอบ Inbox ใน Facebook หลังมีดราม่า หาว่าเอาเวลาไปทำหน้าในช่วงวิกฤต ข้อความว่า
"เห็นอาจารย์มาช่วยอธิบายเรื่องทรงผม ขออนุญาตเรียนว่า แต๋มใส่วิกค่ะ ไม่มีเวลาตัดหรือทำผมเลยค่ะ และเนื่องจากต้องพบบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ เลยเอาง่ายเข้าว่า ไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรเลยค่ะ"