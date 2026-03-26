ครม.นัดพิเศษเคาะ 7 มาตรการ ช่วยกลุ่มเปราะบาง-โลจิสติกส์ จ่อลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน-เติมเงินบัตรสวัสดิการ

นายกฯ นำทีมประชุม ครม. นัดพิเศษ เห็นชอบ 7 มาตรการ ช่วยกลุ่มเปราะบาง – โลจิสติกส์ เตรียมลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน – เติมเงินบัตรสวัสดิการ น้ำสงกรานต์ขอใช้รถสาธารณะ
วันที่ (26 มีนาคม 2569) เวลา 13.50 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวโดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งพิเศษ/2569
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เพื่อพิจารณามาตรการดูแลประชาชน ลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านพลังงานที่เกิดจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยกระทรวงพลังงานได้รายงานความคืบหน้า ความจำเป็น และมาตรการของประเทศต่าง ๆ ที่ต้องปรับตัวในช่วงที่เผชิญวิกฤตพลังงานของโลก ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร และประเทศไทยจะต้องปรับตัว หรือมีการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ข้อจำกัด แม้จะอยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ก็ยังสามารถใช้กลไกต่าง ๆ ในด้านกฎหมายเท่าที่ทำได้ กฎหมายใดมีข้อติดขัด ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณา
นายอรรถพลฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในตะวันออกกลางอยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอน จึงทำให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนระดับสูง ส่วนประเทศไทย สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังช่วยเหลืออยู่ วันนี้ได้มีการปรับราคาขายปลีก 6 บาท มาอยู่ที่ประมาณ 39 บาท หากเปรียบเทียบราคาในอาเซียนจะพบว่า มาเลเซีย 45.59 บาท เวียดนาม 47.16 บาท กัมพูชา 57.76 บาท ลาว 64.14 บาท ฟิลิปปินส์ 66.71 บาท สิงคโปร์ 100.26 บาท ทั้งนี้ อินโดนีเซีย และบรูไน ต่ำกว่าประเทศไทย คือ 28.32 และ 7.92 ตามลำดับ
ส่วนสถานะกองทุนฯ ก่อนปรับอุดหนุนน้ำมันดีเซล 19 บาทต่อลิตร มีอัตราการไหลออก 1,700 ล้านบาท ส่งผลให้สถานะกองทุนฯ - 38,000 ล้านบาท จึงเป็นเหตุที่นำมาประกอบการปรับราคาน้ำมัน เพื่อให้มีการสะท้อนต้นทุนจริงเพิ่มขึ้น ลดภาระของกองทุนฯ ลดปัญหาเรื่องการเก็งกำไรและกักตุนน้ำมัน ปัจจุบันหน่วยงานความมั่นคงได้ช่วยตรวจตราเพื่อไม่เกิดการเอาเปรียบประชาชน ส่วนการผลิตน้ำมัน ได้ติดตามโรงกลั่นอย่างใกล้ชิดพบว่า ทำการกลั่นเต็มกำลังทุกโรงกลั่น ดีเซลประมาณ 78 ล้านลิตรต่อวัน และยังมีน้ำมันสำรองอีก 10 ล้านลิตร โดยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ดีเซลมีการจ่าย 85 ล้านลิตรต่อวัน สูงกว่าความต้องการปกติเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ 67 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนี้ได้ประสานผู้ค้าตามมาตรา 7 ให้จ่ายน้ำมันให้ Jobber ด้วย
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลัง โดยสั่งการให้กรมการค้าภายในบูรณาการการทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำนวน 59 รายการ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อทบทวนและพิจารณาเพิ่มรายการสินค้าควบคุมตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
โดยมติที่ประชุม กกร. ได้ยกระดับมาตรการควบคุมราคาสินค้าให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยสินค้ากลุ่มควบคุมเข้มงวด ต้องขออนุญาตก่อนปรับขึ้นราคา และที่ประชุมยังมีมติให้ขยับสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการจากเดิมที่เพียงแค่แจ้งราคา เป็นต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนปรับขึ้นราคาเท่านั้น ส่วนสินค้ากลุ่มเฝ้าระวังต้องแจ้งรายละเอียดก่อนปรับราคา สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็น อาทิ น้ำตาลทราย และรายการอื่นๆ ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาให้กระทรวงฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนและราคาได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้ง การเพิ่มสินค้าควบคุมใหม่ (เสนอ ครม. พิจารณา) นอกเหนือจากบัญชีสินค้าควบคุม 59 รายการเดิม โดยได้เสนอเพิ่มสินค้าอีก 7 รายการ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของราคาสินค้าโดยรวม ได้แก่ วัตถุดิบต้นน้ำ: เมล็ดพลาสติก (ซึ่งเป็นต้นทุนบรรจุภัณฑ์) สินค้าบริโภคเพิ่มเติม: น้ำดื่มบรรจุขวด ซอสปรุงรส น้ำปลา และซีอิ๊ว เป็นต้น
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในส่วนของปุ๋ย ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากกลุ่มปิโตรเคมีและผูกพันกับราคาพลังงานนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงการคลัง เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงจากการหารือร่วมกับสมาคมการค้าปุ๋ย ยืนยันว่าปัจจุบันมีปริมาณสต๊อกปุ๋ยเพียงพอไปจนถึงเดือนเมษายน และกำลังอยู่ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบใหม่มีความผันผวน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนให้แก่เกษตรกรและชาวประมงอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีโครงการดูแลภาคเกษตรกร ช่วยเหลือค่าปุ๋ย รวมถึงการปรับสูตรปุ๋ยให้มีการลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า รวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ทำได้
ทั้งนี้ นอกจากการเพิ่มจำนวนสินค้าควบคุมแล้ว ยังดำเนินมาตรการเชิงรุกควบคู่กันด้วยโครงการ "ไทยช่วยไทย" โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่ จัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาพิเศษกระจายไปยังเครือข่ายค้าปลีก-ค้าส่งครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดูแลผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้สมดุลกัน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จัดโครงการลดค่าครองชีพเฉพาะจุด โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนที่สุดอย่างต่อเนื่องและตรงจุด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันการบริหารจัดการสินค้าจำเป็น โดยเน้นย้ำความต่อเนื่องของสินค้าในตลาด ในการดูแลบริหารจัดการสต๊อก ส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการกักตุนและดูแลให้สินค้ามีหมุนเวียนเพียงพอ รวมถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (3 มาตราสำคัญ) กรณีการขายสินค้าในราคาไม่สมเหตุสมผล การปฏิเสธการจำหน่าย หรือมีการกักตุนสินค้า โดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด พร้อมกันนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการเอาเปรียบหรือราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมได้ที่สายด่วน 1569 โดยกระทรวงฯ จะรวบรวมสถิติการจับกุมและผลการดำเนินงานแถลงผ่านทางศูนย์ ศบก. ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง
ด้านปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ 7 มาตรการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่
มาตรการที่ 1 เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณา การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ว่าจะลดอย่างไรและลดในระยะเวลามากแค่ไหนตามความเหมาะสม
มาตรการที่ 2 กลุ่มคนเปราะบาง ซึ่งจะใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปกติในการใช้จ่ายเพื่อสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีวงเงิน 300 บาทต่อเดือนต่อคน จะเพิ่มวงเงินให้อีก 100 บาท เป็น 400 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน โดยหลังจากที่ตั้งรัฐบาลจะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากจะต่อมาตรการ
มาตรการที่ 3 ระบบขนส่ง จะมีทั้งกลุ่มรถบรรทุก และกลุ่มรถโดยสาร รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มาตรการที่ 4 ภาคเกษตรกร ซึ่งวันนี้ในเบื้องต้นสิ่งที่จะกระทบเกษตรกรโดยเร็วที่สุดเป็นเรื่องของราคาปุ๋ย กระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการเป็นโครงการธงเขียว สนับสนุนปุ๋ย จะมีรายละเอียดลดต้นทุนให้กับภาคเกษตรกร จะสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยทางเลือกและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดพึ่งพาการนำเข้าด้วย
มาตรการที่ 5 เกษตรกรกลุ่มประมง โดยจะได้รับการเยียวยาโดยใช้ น้ำมัน B20 มีต้นทุนที่ต่ำกว่าน้ำมันปกติ ในอัตราที่ 5-6 บาท สามารถดูแลกลุ่มประมงได้
มาตรการที่ 6 คู่สัญญากับภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งอาจจะมีช่วงที่ขาดน้ำมันไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรได้ ให้การส่งมอบงานอาจเกิดความล่าช้า ในการขยายระยะเวลาตรวจรับงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น กับที่ส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาภาระผู้ประกอบการ เรื่องชดเชยค่า k ต่างๆ ทางสำนักงบประมาณได้รับไปดำเนินการให้
มาตรการที่ 7 เป็นมาตรการกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยธนาคารออมสิน เตรียมวงเงินซอฟต์โลน (Soft Loan) ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อย ทั้งซัพพลายเชน (Supply Chain) สามารถเข้ามาถึงวงเงินซอฟต์โลน (Soft Loan) โดยรายละเอียด ธนาคารออมสินจะกำหนดออกมาให้ทราบต่อไป
ด้านปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในส่วนกระทรวงคมนาคมจะมีการดำเนินการเพื่อให้ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันมีผลต่อผู้บริโภคหรือประชาชนให้ได้รับผลน้อยที่สุดต่อในด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งจะมีการให้ดำเนินการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้า ซึ่งจะมี 2 กลุ่มใหญ่ คือรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารสาธารณะ โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้กรอบการช่วยเหลือสนับสนุน หรือ Subsidy แบบพุ่งเป้าให้กับ 3 กลุ่ม เน้นการใช้งานจริงของผู้ประกอบการรถบรรทุก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีการใช้ระบบ GPS ติดตามการใช้งานของรถบรรทุกอยู่แล้ว โดยเงินสนับสนุน โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการผ่านในระบบพร้อมเพย์ โดยจะใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการโดยตรง ตามที่ใช้จริง เช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะ
นอกจากนี้ ในส่วนของรถโดยสารขนาดเล็กและรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะต้องไปดำเนินการลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเข้าสู่ระบบการติดตามการใช้จริง โดยจะ Subsidy ผ่านการใช้จริง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะได้แจ้งรายละเอียดกับผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสาร
สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายกรัฐมนตรีอยากจะให้ประชาชนหันมาใช้ระบบบริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อที่จะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง โดยความเพียงพอของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขณะนี้กระทรวงคมนาคม โดย บขส. และกรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมการเพื่อให้การบริการมีความพร้อม ครบถ้วนตามจำนวนความต้องการของประชาชนในการเดินทาง โดยได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดจุดเติมน้ำมัน สถานีน้ำมันสำหรับรถโดยสารสาธารณะในทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่กระทบต่อประชาชน ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะมีการป้อนน้ำมันในส่วนนี้เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะมีการให้บริการเพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน