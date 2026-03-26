“อนุดิษฐ์” ซัด “ไม่ใช่วิกฤตพลังงาน แต่คือวิกฤตรบ.” ปล่อยปชช.รับภาระ จี้ต้องกล้าทำเพื่อผ่านวิกฤต

แกนนำกล้าธรรม ซัด “ไม่ใช่วิกฤตพลังงาน แต่มันคือวิกฤตรัฐบาล” จวกรัฐบาลบริหารงานล้มเหลว ปล่อยประชาชนรับภาระ แนะ ต้องกล้าทำเพื่อผ่านวิกฤต
เมื่อวันที่ (26 มี.ค.2569) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก “ไม่ใช่วิกฤตพลังงาน แต่มันคือวิกฤตรัฐบาล” จวกรัฐบาลบริหารงานล้มเหลว ปล่อยประชาชนรับภาระ แนะรัฐบาลต้องกล้าทำเพื่อผ่านวิกฤต
“เมื่อวานนี้ ผมได้ติดตามการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ลุกขึ้นทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถสะท้อนปัญหา ความเดือดร้อน และข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างรอบด้าน น่าเสียดายอย่างยิ่งที่แม้การอภิปรายจะดำเนินไปอย่างยาวนานตั้งแต่เช้าจรดค่ำ กลับยังไม่อาจกระตุ้นให้เกิด “คำตอบที่ชัดเจน” จากฝ่ายรัฐบาล ทั้งที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ถูกถ่ายทอดและนำเสนอไว้อย่างครบถ้วนในสภา
สิ่งที่ประชาชนเฝ้ารอคือ “ความรับผิดชอบ” และ “การตัดสินใจ” ที่ชัดเจนจากผู้มีอำนาจ แต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของสังคมในวันนี้กลับเป็นเพียง “ความเงียบ” จากผู้รับผิดชอบ
สภาไม่ใช่แค่เวทีของการตั้งคำถาม แต่คือจุดเริ่มต้นของความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
น่าเสียดาย ที่พูดอะไรไปนอกจากจะไม่มีสัญญาณตอบรับแล้วยังเจอ #รัฐบาลลักหลับ ขึ้นราคาน้ำมันกลางดึก 6 บาท ซ้ำเติมวิกฤติพลังงานเข้าไปอีก
วิกฤติพลังงานครั้งนี้ จึงไม่ได้เกิดจากสงครามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือ “ความล้มเหลวของรัฐบาลไทย” ในการแก้ปัญหา
ผ่านมาเกือบ 1 เดือน คนไทยทั้งประเทศต้องจ่ายแพงขึ้นทุกวัน แต่รัฐบาลยัง “นิ่ง เงียบ และไม่มีคำตอบ”
นี่ไม่ใช่วิกฤตพลังงานแต่มันคือ “วิกฤตรัฐบาล”
ข้อสงสัยและคำถามจากผู้แทนราษฎรเหล่านี้ เป็นความจริงที่รัฐบาลไม่กล้าพูดใช่หรือไม่?
1. รัฐบาล “ปล่อยให้เกิดวิกฤต” ทั้งที่รู้ล่วงหน้าสถานการณ์โลกตึงเครียดมานานแต่ไม่มีแผน ไม่มีกันชนสุดท้ายให้ประชาชนรับเคราะห์เต็มๆ
2. โครงสร้างราคาน้ำมัน = เอื้อทุน ชัดเจนค่าการกลั่นไม่แตะภาษีไม่ลด-ราคาขายพุ่ง-คนไทยจ่ายแพง-กลุ่มพลังงาน “กำไรพุ่ง”
3. ขึ้นราคาพรวดเดียว 6 บาท = บริหารล้มเหลวนี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคือ “โยนภาระใส่ประชาชน” แบบตรงๆคนต้องแห่กักตุน ของขาดตลาด
4. เอาสงครามมาเป็นข้ออ้าง ทั้งที่วิธีแก้ปัญหาอยู่ในประเทศเรามีไฟฟ้าสำรองล้นเหลือแต่ค่าไฟยังแพงเรามีเครื่องมือมากมายแต่รัฐบาล “ไม่ใช้”
สรุปง่ายๆวันนี้รัฐบาลทำตัวเหมือน“เซลล์ขายน้ำมันของกลุ่มทุน”ไม่ใช่ “รัฐบาลของประชาชน”ใช่หรือไม่?
ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆเหล่านี้ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
คำถามยังไม่หมด
อยากทราบว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่?ทำไมไม่ลดภาษีทำไมไม่แตะค่าการกลั่นทำไมไม่แก้สูตรราคาทำไมไม่เปิดการแข่งขันทำไมไม่เก็บกำไรส่วนเกินทำไม ทำไม ทำไม ฯลฯ
คนเขาสงสัย ถ้าท่านแก้ไขแล้วต้องขออภัย
แต่สิ่งที่ท่านทำไปแล้วแน่ๆก็คือ…ปล่อยให้ประชาชนรับภาระ และบอกว่า “ช่วยไม่ได้” ใช่หรือไม่!
มาถึงตรงนี้แล้ว ผมอยากให้รัฐบาลพิจารณาข้อมูลการอภิปรายจาก ท่าน ส.ส.อีกครั้งผมเชื่อว่ามีทางออก ขอเพียงรัฐบาลต้อง “กล้าทำ”
ถ้าคิดจะช่วยประชาชนจริงๆ ต้องกล้าทำทันที
• ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
• รื้อสูตรราคาโรงกลั่น (เลิก “ค่าขนส่งทิพย์”)
• เปิดนำเข้าน้ำมันเสรี
• เก็บภาษี “กำไรลาภลอย” จากกลุ่มพลังงาน
• ใช้กำไร ปตท. พยุงค่าไฟ แทนขึ้นค่า Ft
• เร่งเจรจาแหล่งพลังงานใหม่ ลดการนำเข้าแพง
• เยียวยา “เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆ”
ทุกข้อทำได้ อยู่ที่รัฐบาล “กล้าทำ” หรือไม่
ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนครับอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติเพราะทุกบาทที่แพงขึ้นคือเงินในกระเป๋าของท่านที่ถูก “ปล้น” ออกไป
พวกเราต้องมีสิทธิ์:
• ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม
• รู้ว่าทำไมต้องจ่ายแพง
• และช่วยกันเรียกร้องให้รัฐ “ทำหน้าที่”
และขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล
ขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานนี้ด้วยความจริงใจและได้โปรดหยุด ‘ซ้ำเติม’ วิกฤตของประชาชน
ผมเชื่อว่ายังมีคนดีในรัฐบาลที่กล้าตัดสินใจกล้าแตะผลประโยชน์กลุ่มทุนกล้าปกป้องประชาชน
ไม่เช่นนั้น คนที่เลือกท่านมา เขาคงต้องถามท่านตรงๆว่า…ท่านกำลังเป็นรัฐบาลของใครกันแน่?