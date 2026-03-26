ครม.อุ้มรถขนส่ง-รถโดยสารสาธารณะ-จยย.รับจ้าง จ่ายอุดหนุนตามที่ใช้จริง แนะสงกรานต์ใช้บริการรถสาธารณะ

ปลัดคมนาคม เผย ครม.งัดมาตรการอุ้ม “รถขนส่ง-รถโดยสารสาธารณะ-จยย.รับจ้าง” โดยจ่ายเงินชดเชยให้ตามที่ใช้จริง ลดผลกระทบราคาพลังงาน นายกฯ แนะ ปชช.ใช้รถสาธารณะช่วงสงกรานต์
วันนี้ (26มี.ค.) เมื่อเวลา 13.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ว่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการเพื่อให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งในเรื่องค่าโดยสาร และเรื่องค่าขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีมาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้า เน้นไปที่กลุ่มผู้ให้บริการด้านการขนส่งใน 2 กลุ่มใหญ่ คือ รถบรรทุกสินค้า และรถโดยสารสาธารณะ โดยที่ประชุมครม.ให้กรอบดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือชดเชยแบบพุ่งเป้าแก่ 2 กลุ่มนี้ เน้นเรื่องการใช้จริง
นายชยธรรม์ กล่าวว่า โดยกรณีของผู้ประกอบการรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบกที่มีระบบจีพีเอสติดตามการใช้งานจริงของรถบรรทุกอยู่แล้ว การจะช่วยเหลือหรือชดเชย จะดำเนินโดยกระทรวงการคลัง จ่ายผ่านพร้อมเพย์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยตรงตามการใช้จริง รวมถึงผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ จะใช้การดำเนินการลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้จะเพิ่มเติมในกรณีรถโดยสารขนาดเล็กและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อเข้าสู่ระบบติดตาม หรือแทร็กกิ้ง ว่ามีการใช้งานจริง และรัฐบาลจะสนับสนุนชดเชยให้ตามระบบการใช้จริงเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆกรมการขนส่งทางบก จะไปจัดทำและแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งและรถโดยสารรับทราบอีกครั้ง
นายชยธรรม์ กล่าวอีกว่า ในช่วงการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายกรัฐมนตรีอยากให้ประชาชนใช้บริการรถขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)ได้เตรียมพร้อมเรื่องรถโดยสารให้มีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการแก่ประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดจุดเติมน้ำมันสำหรับรถโดยสารสาธารณะ ที่สถานีบริการทุกจังหวัด เพื่อแยกเป็นคนละส่วนกับของประชาชนที่จะเข้ามาเติมน้ำมันในสถานบริการ