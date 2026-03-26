"ยศชนัน" ชี้ วิทยาศาสตร์-AI เครื่องมือสำคัญ แก้วิกฤตชาติ-ชวนนักวิจัยระดมสมองแก้วิกฤตพลังงาน

แคนดิเดตนายกฯพท. ย้ำ ‘วิทยาศาสตร์-AI’ เครื่องมือสำคัญ แก้วิกฤตชาติ - ชวนนักวิจัยทั่วประเทศ ระดมสมองแก้วิกฤตพลังงาน มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและใช้เทคโนโลยีมาจัดการ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ (26 มีนาคม 2569) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Industry and business Roadmap) ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม บี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เชิญมาในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ ได้มาร่วมแลกเลี่ยนในประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับทีมงานจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า ต่อเนื่องจากที่ได้อภิปรายในสภาฯ ถึง “3 มิติในการรับมือวิกฤตพลังงาน” โดยเฉพาะในมิติแห่งอนาคต ที่เราต้องนำระบบ Digital และนวัตกรรมมาใช้จัดการโครงสร้างพลังงานของประเทศ
เราจำเป็นต้องย้ำว่า ในวันที่โลกกำลังเผชิญกับสงครามการค้าและวิกฤตพลังงานที่รุนแรงขึ้น การยึดโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี AI เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสำคัญ เป็นทั้งทางออกและการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมไทย รวมถึงเป็นเกราะป้องกันเศรษฐกิจของชาติได้ด้วย
“ขอใช้โอกาสนี้ชวนนักวิจัยทั่วประเทศ มาร่วมกันระดมสมองเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน เราต้องเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและใช้เทคโนโลยีมาจัดการ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผมและพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะเป็นตัวกลาง ในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์นี้ให้เกิดขึ้นจริง” ศ.ดร.ยศชนันกล่าว