“จุลพันธ์” เผย หารือนายกฯ คืบหน้าตั้งรัฐบาลใหม่ เร่งวางแผนนโยบายเพื่อรับมือวิกฤตราคาพลังงาน

หัวหน้าพท. เผย หารือนายกฯ คืบหน้าตั้งรัฐบาลใหม่ เร่งวางแผนนโยบาย เพื่อรับมือวิกฤตราคาพลังงาน ให้มีอำนาจเต็มปฏิบัติหน้าที่แก้สถานการณ์
วันนี้ (26มี.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลตามที่ได้รับการประสานจากทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวทางในการจัดทำร่างนโยบายเพื่อแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้มาพบท่านนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้ประสานงานกันไว้ล่วงหน้า เพื่อมาหารือความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐบาล ซึ่งก็จะดูว่ามีความคืบหน้าเช่นไร ขณะเดียวกัน เราจะได้มาพูดคุยแนวคิดในการจัดทำนโยบายสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นด้วย
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็มีความห่วงใยปัญหาราคาน้ำมัน โดย สส.พรรคเพื่อไทยก็ได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวานนี้
“ตนเชื่อว่ารัฐบาลรักษาการปัจจุบัน คงได้รับทราบแนวทางที่เราได้เสนอแนะ และตระหนักได้ถึงความวิตกกังวลถึงความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้ว จึงขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเพื่อให้รีบตั้งรัฐบาลใหม่ได้โดยเร็ว เพื่อมีอำนาจเต็มในการปฏิบ้ติหน้าที่รับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตน้ำมันให้ผ่านพ้นได้โดยเร็ว” นายจุลพันธ์ กล่าว