“ไชยชนก” แจงขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาทสกัดรั่วออกนอกประเทศ คาดสถานการณ์อีกยาว วอน ปชช.ปรับทัศนคติ ใช้ชีวิตพอเพียง

รมว.ดีอี รับ ครม.นัดพิเศษ ถกน้ำมันพุ่ง 6 บาทย้ำ เป็นไปตามกลไกราคาโลก สกัดน้ำมันเถื่อนรั่วออกนอกประเทศ ขอประชาชนปรับทัศนคติ ใช้ชีวิตพอเพียง หลังคาดการณ์สู้รบตะวันออกอีกยาว ย้ำทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดรัฐบาลรักษาการ
วันนี้ (26มี.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่า เบื้องต้นหารือเพื่อเตรียมการรับมือ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อัพเดทสถานการณ์ ปั๊มน้ำมัน ให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ โดยไม่ต้องไปไล่เช็คแต่ละปั๊ม
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการควบคุมราคาในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำมัน รวมถึงแนวทางการประสานงานจัดซื้อน้ำมันจากประเทศพันธมิตร
ส่วนกรณีราคาน้ำมันพุ่งรวดเดียว 6 บาท นายไชยชนกรับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซึ่งมีกลไกราคาโลก หากเรามัวแต่กดไว้ จะทำให้มีการรั่วไหล ไปในประเทศที่มีการปรับราคาขึ้น ตามราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบหลายอย่าง และป้องกันไม่ให้น้ำมันเถื่อน ออกไปประเทศอื่น และทำให้เรามีน้ำมันในประเทศน้อยลง พร้อมยกตัวอย่าง ว่าอาจมีกองทีพมด แฝงตัวเป็นประชาชน มาซื้อและนำไปขายช่องทางอื่น ซึ่งตามปิดไม่ได้ 100% อยู่แล้ว
นายไชยชนก ยืนยันว่ารัฐบาล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทุกกระทรวงจะต้องหาวิธีการรับมือ เราต้องหาวิธีการปรับตัว และทัฒนคติในการใช้ชีวิต ที่พอเพียงขึ้น เพราะสถานการณ์ยืดเยื้อแน่นอน และผลกระทบ น่าจะมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องน้ำมัน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยรัฐบาลก็จะเร่งดู และทำทุกอย่างภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่ได้เป็นครม.ใหม่