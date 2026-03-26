อนุกมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิฯ ดัน "บึงยี่โถโมเดล" ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั่วประเทศ

คณะ อนุ กมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เร่งผลักดัน "บึงยี่โถโมเดล" ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั่วประเทศ “ภิญญาพัชญ์” เผยต้องวางโปรแกรมครอบคลุมสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต
วันนี้ (26 มี.ค. 2569) ที่รัฐสภา น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคนที่ห้าและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวภายหลังการประชุมพิจารณาแนวทางการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยระบุว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คณะ กมธ. จึงมุ่งเน้นการสร้างกลไกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่ชัดเจนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า Strong Model ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เป็นนวัตกรรมการจัดการที่โดดเด่นและควรค่าแก่การเป็นต้นแบบ โดยโมเดลดังกล่าวประกอบด้วยการวางโปรแกรมการดูแลที่ครอบคลุม (Strong Program) การสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม (Strong Community) และการนำแนวคิด Smart City มาปรับใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ชีวิต (Strong Innovation)
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า คณะอนุ กมธ. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก 3 แห่ง เพื่อทลายข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำลังเร่งปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดจ้างและฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนงบประมาณและหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพส.) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทั้งสุขภาพที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง