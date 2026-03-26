"มาร์ค" ซัดขึ้นราคาน้ำมันกลางดึกเลี่ยงแจงสภา ชี้ล้มเหลว 3 ด้าน ปล่อยผีไอ้โม่งกักตุน กังขากองทุนไม่โปร่งใส

“อภิสิทธิ์” ซัดรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันกลางดึกเพื่อหลีกเลี่ยงการชี้แจงต่อสภา ชี้ล้มเหลว 3 ด้าน ทั้งไร้ยุทธศาสตร์ ปล่อยประชาชนแบกภาระ ช่วยเหลือล่าช้า พร้อมแฉปมกักตุน “ปล่อยผีไอ้โม่ง” ดันราคาพรวดเดียว 6 บาท ท่ามกลางข้อกังขาความโปร่งใสกองทุนน้ำมัน
วันที่ 26 มี.ค.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันช่วงเวลาประมาณ 22.00–23.00 น. ภายหลังการประชุมสภาสิ้นสุดลง โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจงใจส่งข่าวหลังสภาปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการตรวจสอบจาก สส. ทั้งที่ตามหลักประชาธิปไตย รัฐมนตรีควรเข้ามาแถลงและชี้แจงต่อสภา เพื่อให้ประชาชนรับทราบแนวทางอย่างชัดเจน
นายอภิสิทธิ์สรุปความล้มเหลวของรัฐบาลในการรับมือวิกฤตน้ำมัน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ขาดความชัดเจนเชิงยุทธศาสตร์ ไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือหลักเกณฑ์ว่ารัฐจะพยุงราคาน้ำมันถึงระดับใด ทำให้ภาคเอกชนและประชาชนวางแผนไม่ได้ 2. ประชาชนแบกรับภาระฝ่ายเดียว ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ขอความร่วมมือโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้น หรือพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตเพื่อช่วยพยุงราคา และ3. มาตรการช่วยเหลือล่าช้า แม้ระบุว่ามี 5 กลุ่มเป้าหมาย แต่ยังไม่เกิดผลจริง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้ว
นายอภิสิทธิ์ยังอ้างถึงการอภิปรายของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ที่สะท้อนข้อมูลย้อนแย้งระหว่างภาครัฐกับสถานการณ์หน้าปั๊ม โดยรัฐยืนยันว่าน้ำมันสำรองเพียงพอ แต่กลับเกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลนหรือจำกัดโควตา ซึ่งตนมองว่าเป็นสัญญาณของการกักตุนน้ำมัน พร้อมระบุว่าการขึ้นราคาพรวดเดียว 6 บาท เปรียบเหมือน “ปล่อยผีไอ้โม่ง” เพราะเมื่อราคาสูงขึ้น น้ำมันที่ถูกกักตุนจะถูกปล่อยออกมาทันที
“การขึ้นราคาทีเดียว 6 บาทเมื่อคืนนี้ เปรียบเสมือนการปล่อยผีไอ้โม่ง เพราะก่อนหน้านี้มีการกักตุนไว้ เมื่อราคาขยับขึ้นก็ไม่มีใครไปตามจับแล้ว” นายอภิสิทธิ์กล่าว
ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่น้ำมันเริ่มขาดแคลน อาจมาจากรัฐบาลค้างชำระเงินชดเชยแก่โรงกลั่นกว่า 20,000 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทุนน้ำมันกู้เงิน ส่งผลให้โรงกลั่นขาดสภาพคล่องและชะลอการปล่อยน้ำมันในราคาต่ำ
นายกรณ์ยังเตือนว่า หากรัฐบาลใช้กลไกราคาตลาดโดยไม่ตรึงราคา ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นอีกกว่า 10 บาทต่อลิตร พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความโปร่งใสของงบกองทุนน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ยังวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในมิติระบบรัฐสภา โดยชี้ว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร และควรเข้ามาแถลงมติสำคัญ เช่น การขึ้นราคาน้ำมันต่อที่ประชุม เพื่อให้ สส. ซักถามและประชาชนรับทราบโดยตรง การประกาศขึ้นราคาช่วงดึกจึงก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภาหรือไม่