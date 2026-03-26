ศาล รธน.แจงยกเลิกดูงานเมืองนอกทั้งหมดแล้ว หลัง ครม.มีมติเพื่อประหยัดงบประมาณ

ศาลรัฐธรรมนูญแจงยกเลิกการดูงานที่อียิปต์-จอร์เจีย-อาเซอร์ไบจานแล้ว หลัง ครม.มีมติขอให้ทุกหน่วยงานงดเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประหยัดงบประมาณ เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมัน
วันนี้(26มี.ค.)สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารชี้แจง หลัง สส.พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเตรียมเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ที่ขอให้ทุกส่วนราชการงดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของทุกหลักสูตรนับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติ เพื่อเป็นการลดงบประมาณภาครัฐในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในแผนงาน/โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 แจ้งการอนุมัติให้หน่วยงานราชการสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ ศาลฯ จึงได้ยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรภายในและหลักสูตรการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 2 พฤษภาคม 2569 และประเทศจอร์เจียและสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ในเอกสารข่าวยังระบุว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดโดยได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรภายในเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และหลักสูตรการศึกษาอบรมให้แก่บุคลากรภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และหลักการเสริมสร้างกระบวนทัศน์สำหรับผู้นำในสังคมประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ