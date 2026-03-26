กต.เผย ยังรอยืนยันสถานะ 3 ลูกเรือ มยุรี นารี สถานการณ์ไม่แน่นอนสูง อีก 8 คนไทยจากอิหร่านถึงบ้าน 28 มี.ค.นี้

กต.เผย คนไทยจากอิหร่าน 8 คน ถึงไทย 28 มี.ค.นี้ บอก ยังรอยืนยันสถานะ 3 ลูกเรือ ย้ำ สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูง จับตาการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน
วันนี้ (26 มี.ค.) นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวว่า สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยังคงมีความรุนแรง โดยการโจมตีตอบโต้ระหว่างคู่ขัดแย้งหลัก และการโจมตีไปยังกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ยังคงดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ มีรายงานว่า สหรัฐฯ เตรียมส่งกำลังทหารเข้าไปในตะวันออกกลางเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการด้วย
ส่วนการเจรจาเมื่อยุตติการสู้รบในตะวันออกกลางตามที่ได้รายงานไปเมื่อวานนี้ สหรัฐฯ ได้ส่งแผน 15 ข้อ ไปยังอิหร่านเพื่อขอยุติการสู้รบ ซึ่งรวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวร มีรายงานว่า อิหร่านมีท่าทีปฏิเสธแผนดังกล่าว และได้กำหนดเงื่อนไข 5 ข้อ เพื่อยุตติการสู้รบ ซึ่งรวมถึงการตอบรับอำนาจของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซโดยนานาชาติ ล่าสุด โฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐฯ ยืนยันว่า สหรัฐฯ ยังคงเจรจากับอิหร่าน แต่เขาให้ระมัดระวังข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์เกี่ยวกับรายละเอียดของแผน 15 ข้อ ซึ่งเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น
จากสถานการณ์โดยรวม ยังมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอย้ำให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็ว พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร และคำแนะนำจากช่องทางทางการอย่างเคร่งครัด รวมถึงลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่อยู่ให้สถานีการข้าพระราชทูตและโกศลในพื้นที่ให้รับผิดชอบ
ส่วนความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ และการดำเนินการได้ที่เกี่ยวข้อง กรณีประเทศอิหร่าน และโอมาน เกี่ยวกับปฏิบัติการร่วมระหว่างอิหร่าน และโอมาน เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกเรือ 3 คน ที่ยังติดอยู่บนเรือบรรทุกสินค้า มยุรี นารีนั้น ขณะนี้ ยังรอการยืนยันสถานะลูกเรือทั้ง 3 ราย โดยเมื่อได้รับความคืบหน้า กระทรวงการต่างประเทศ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
กรณีอิสราเอลร่างของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดที่อิสราเอล ซึ่งเดิมมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันนี้ ล่าสุด สายการบินถูกยกเลิก เนื่องจากเหตุจำเป็น สถานอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ยังคงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการส่งร่างกลับประเทศไทยในโอกาสแรก และจะแจ้งยืนยันวัน และเที่ยวบินใหม่ให้ทราบต่อไป
ส่วน อิหร่าน และตุรกี เมื่อวานนี้คนไทยจำนวน 8 คน ประกอบด้วย นักเรียน และครอบครัว 7 คน และแรงงานประมง 1 คนได้เดินทางผ่านข้ามแดนเข้าสู่สาธารณรัฐตุรกี ไปพักรอที่เมืองวานแล้ว และจะเดินทางออกจากอิสตันบูล เพื่อกลับไทยในวันที่ 28 มี.ค. นี้
สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลาง ขอย้ำอีกครั้งว่า ให้ติดตามสถานการณ์จากช่องทางทางการ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการโดยเคร่งครัด และนับตั้งแต่เหตุการณ์ มีคนไทยได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมายังประเทศไทย หรือประเทศที่สาม รวมทั้งสิ้น 1,499 คน
นานปาณิดล ขอย้ำว่า รัฐบาลไทยยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ออกจากพื้นที่อันตรายในโอกาสแรกด้วยความปลอดภัย