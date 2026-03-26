พาณิชย์จ่อชง “ปุ๋ยธงเขียวพลัส” เข้า ครม.เยียวยาผลกระทบราคาน้ำมันพุ่ง

จับตา ก.พาณิชย์ ชง “ปุ๋ยธงเขียวพลัส” เข้า ครม.นัดพิเศษ วันนี้ จ่อจัด “ตลาดนัดข้าวเปลือก” ช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. ช่วยให้ราคาข้าวสูงกว่าตลาดเฉลี่ย 200-400 บาทต่อตัน เร่งอุ้มเกษตรกร- ลดภาระค่าครองชีพ
วันนี้ (26 มี.ค.) นางสาวกนิษฐา กังสวนิช ผู้ตรวจราชการและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวของศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก.ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์สินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 5-25 มี.ค. 69 ผลการตรวจสอบรวม 2,977 แห่ง ทั้งปั๊มน้ำมัน 1,786 แห่ง ร้านขายปุ๋ย 606 แห่ง ตลาดรวม ห้างค้าปลีก ค้าส่ง 585 แห่ง พบการกระทำความผิดในปั๊มน้ำมัน 11 จังหวัด รวม 17 ราย ส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
ขณะเดียวกัน ยังติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ระหว่างวันที่ 1-25 มี.ค. 69 พบมีคำร้องสะสม 385 เรื่อง ตรวจสอบแล้ว 152 เรื่อง พบความผิด เช่น ไม่แสดงราคา 15 ราย จำหน่ายไม่ตรงราคาป้าย 3 ราย และแสดงราคาไม่ชัดเจน 1 ราย ส่วนอีก 133 เรื่องไม่พบความผิด และยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ 233 เรื่อง โดยเฉพาะกรณีร้องเรียน “จำหน่ายเกินราคา” 33 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบต้นทุน หากพบความผิดจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
นางสาวกนิษฐา ยังระบุถึงการเร่งช่วยเหลือภาคเกษตร โดยเฉพาะชาวนานาปรังผ่านมาตรการสำคัญ ยังมี โครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2569 ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 เม.ย.นี้ ตั้งเป้ารองรับผลผลิต 1 ล้านตัน โดยจะรับซื้อในราคาสูงกว่าตลาด 300 บาทต่อตัน นำร่องใน 5 จังหวัดหลัก ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร และสุโขทัย
พร้อมเตรียมจัด “ตลาดนัดข้าวเปลือก” อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. เพื่อเปิดช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรโดยตรง คาดว่า จะช่วยให้ราคาข้าวสูงกว่าตลาดเฉลี่ย 200-400 บาทต่อตัน และลดภาระค่าขนส่ง
ด้านการลดต้นทุนการผลิต กระทรวงพาณิชย์ เตรียมดำเนินโครงการ “ปุ๋ยธงเขียวพลัส” สนับสนุนส่วนลดปุ๋ยเคมีกระสอบละ 200 บาท สูงสุด 5 กระสอบ พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผ่าน “บัตรดินดี” รวมถึงคูปองปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 1,400 บาทต่อราย โดยมีการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ วันนี้
ทั้งนี้ นางสาวกนิษฐา ยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำมันดีเซลให้เพียงพอในช่วงเก็บเกี่ยว