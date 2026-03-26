พลังงานยันขึ้นราคาน้ำมันกลางดึกพรวดเดียว 6 บาท ไม่เอื้อผู้ค้าเก็งกำไร รับประกันผู้ค้าไม่มีใครรู้ล่วงหน้า แม้แต่ กบน. แจงแจ้งราคากลางคืน เหตุอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ ไม่รับประกันสงกรานต์ทำพุ่งแตะ 70 บาทต่อลิตร หรือไม่ ชี้ ไม่ขอแตะเรื่องกฎหมาย หลังเปรียบเทียบรัฐบาลลุงตู่กองทุนน้ำมันติดลบ 1.2 แสนล้าน ยังบริหารได้
วันนี้ (26 มี.ค.) ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. แถลงสถานการณ์น้ำมัน โดยนายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กล่าวถึงกรณีที่มีการปรับราคาน้ำมัน 6 บาทต่อลิตร เมื่อคืนที่ผ่านมา ว่า โดยสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ไม่มีท่าทีที่จะยุติลง แม้ว่าจะมีการเสนอข้อตกลงต่างๆ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการปรับตัวค่อนข้างสูงขึ้นจากต้นสัปดาห์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 อยู่ที่ 198 เหรียญ แต่เมื่อ 23 มีนาคม ที่ผ่านมาสูงขึ้นถึง 242 เหรียญ ซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ส่งผลราคาขายปลีกทั่วไปทุกประเทศ
สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ขาดสภาพคล่อง ติดลบมากขึ้น จนถึงปัจจุบันที่มีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทแล้ว และกองทุนน้ำมันเริ่มขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีเงินไหลออกประมาณวันละ 2 พันล้านบาท
ส่วนราคาน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียมีการปรับขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีการปรับขึ้นดีเซล 7 บาทต่อลิตร พร้อมยืนยันถึงราคาน้ำมันของไทย ไม่ได้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ในระดับที่ต่ำด้วยซ้ำ ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น ทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. ได้มีการพิจารณาในหลายมิติ จนได้ข้อสรุปว่า ต้องมีการปรับลดการชดเชยในกลุ่มน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นถึง 6 บาทต่อลิตร และการปรับลดการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันในครั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันจะยังมีการช่วยเหลือน้ำมันเฉพาะกลุ่ม เช่น น้ำมันดีเซล ซึ่งมีผลทางเศรษฐกิจ ก็ยังมีการช่วยเหลืออยู่ และในกลุ่มของแก๊สโซฮอล์ ทั้ง E10 และ E20 กองทุนน้ำมันยังคงสนับสนุนให้กับประชาชนได้ใช้ในราคาที่ถูกอยู่
นายพรชัย ยังกล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงรักษาเสถียรภาพ และปรับราคาขายปลีกในประเทศให้เหมาะสม จึงขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดและจะดำเนินการไปด้วยกันและคาดว่าการลดการจัดเก็บในครั้งนี้จะสามารถทำให้ยืนสู้กับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจสูงขึ้นในอนาคตในตลาดโลกต่อไป
เมื่อถามจากกรณีการปรับขึ้นน้ำมันครั้งเดียว 6 บาท แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการยืนยันว่า จะมีการขึ้นแบบขั้นบันได จะชี้แจงกับประชาชนอย่างไร นายพรชัย กล่าวว่า สถานการณ์โลกน้ำมันที่คุยกัน น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ 198 เหรียญ และหลังจากนั้น 2-3 วัน ก็มีการกระโดดขึ้นมาถึง 243 เหรียญ ซึ่ง ณ วันนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้นมา ทำให้มีการปรับขึ้น ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายจ่ายมากขึ้นสภาพคล่องก็ขาดจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นถึง 6 บาท เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากราคาน้ำมันอาเซียนที่มีการปรับขึ้นก้าวกระโดด เพราะฉะนั้นทุกประเทศตอนนี้มีการปรับขึ้นค่อนข้างคล้ายกันเป็นในทิศทางเดียวกัน
เมื่อถามว่า ในอนาคตหลังจากนี้จะไม่มีการรับประกันเลยใช่หรือไม่ว่าจะมีการขึ้นเป็นขั้นบันได และราคาจะสามารถปรับขึ้นเท่าใดก็ได้ นายพรชัย กล่าวว่า ในการขึ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีการพิจารณาในหลายมิติ จะเห็นว่าทุกครั้งจะขึ้น 50 สตางค์ 75 สตางค์บ้าง ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แค่พลังงานเดียว จึงไม่สามารถการันตีได้ว่า จะขึ้นพรวดทีเดียวหรือไม่ ต้องขอดูเป็นรายวันไป
เมื่อถามว่า ในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ติดหนี้กองทุนน้ำมัน 1.2 แสนล้านบาท สามารถบริหารได้ ขณะที่ปัจจุบันติดลบ 3 หมื่นล้าน เหตุใดก็ปรับขึ้นราคา 6 บาท นายพรชัย กล่าวว่า กรณีของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะวิธีไหน มีหลักการในการพิจารณาเพียงแต่สถานการณ์ขณะนั้น ซึ่งเป็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน จะค่อยๆ ขยับ ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ แม้จะยืดเยื้อ แต่ในทางกลับกันสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งใกล้กับเรามากกว่า ราคาพุ่งทีเดียววันละ 20-30 เหรียญ ส่งผลให้สูงถึง 240 กว่าเหรียญ
เมื่อถามว่า จากกรณี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผอ.ศบก. กล่าวในการแถลงเมื่อวานนี้ ว่า ในการใช้ภาษีสรรพสามิตและภาษีลาภลอย เนื่องจากรัฐบาลไม่มีอำนาจเต็ม แต่ขณะนี้การประชุมคณะรัฐมนตรี นัดพิเศษ โดยอ้างว่ามีอำนาจตามมาตรา 8 จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปหารือหรือไม่ นายพรชัย ยืนยันว่า เรื่องกฎหมายตนไม่แตะ ไม่ก้าวร่วง แต่ในมิติของเรากับกระทรวงการคลัง เคยดำเนินการเรื่องการขอลดภาษีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่แม้กระทั่งในช่วงหนึ่งสรรพสามิตก็เคยมาขอกองทุนน้ำมัน เพราะฉะนั้นมีการประสานกันไว้เรียบร้อย หากพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเจรจากัน ขอให้มั่นใจได้ว่ามีการประสานกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่า หากสถานการณ์น้ำมันยังเป็นเช่นนี้ ในช่วงสงกรานต์จะส่งผลให้ราคาน้ำทะลุ 70 บาทต่อลิตร หรือไม่ นายพรชัย กล่าวว่า อย่างที่เข้าใจกัน ราคาน้ำมันในประเทศก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก แต่จะขึ้นถึงจำนวนเท่าใดอย่างที่มีการคำนวณกัน ก็ต้องดูว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำลังพอที่จะรักษาสภาพคล่องได้หรือไม่ หากรักษาได้ ก็จะลดการจัดเก็บในครั้งนี้ ก็จะทำให้เราดีขึ้น และมั่นใจว่า จะสามารถดำเนินการ แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะสูงขึ้นมากขนาดไหน
เมื่อถามว่า เหตุใดจึงมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันช่วงกลางดึก ทำให้ประชาชนตกใจ และโจมตีในเพจของหน่วยงาน รวมไปถึงมีการวิเคราะห์ว่าที่บางปั๊มไม่มีน้ำมันบริการ อาจเป็นเพราะกักตุนรอการปรับราคา หรือไม่ นายพรชัย กล่าวว่า อ้างอิงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่สิงคโปร์ ซึ่งจะปิดราคาประมาณเวลา 19:00 น. และจะค่อยๆ ปล่อยราคาของน้ำมันแต่ละชนิดออกมา จึงต้องมีการทำโครงสร้างราคาน้ำมัน และต้องตีเป็นค่าเงินบาท ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 20:00 น. จึงมีการประชุมช่วง 21.00 น. และได้มีการทำงานถึงดึก ซึ่งต้องดูหลายมิติ ทั้งมิติเพื่อนบ้าน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้ดูแค่มิติอย่างเดียว พร้อมยืนยันว่า ไม่ใช่ช่วยเหลือใคร เพียงแต่รอให้รอบด้าน เพื่อให้ราคาที่ชัดเจนขึ้น
“แม้กระทั่งผู้ค้าก็ไม่ทราบว่าเราจะทำ แม้กระทั่งตัวผมเองขอเรียนตามตรงว่า ผมก็ทำตามซินาริโอ (ฉากทัศน์) ก็คีย์กันตอนนั้นเลย ไม่มีใครรู้ ขอรับประกันได้ครับ” นายพรชัย กล่าว