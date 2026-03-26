ถล่มยับ! “ศุภจี” เอาเวลาไปทำหน้า ปัญหาบ้านเมืองไว้ทีหลัง เปิดภาพนิวลุคส์หารือทูตแอฟริกาใต้

โซเชียลเดือด! ถล่มยับ “ศุภจี”หลังเปิดภาพนิวลุคส์ ระหว่างหารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออก–ยกระดับ JTC ระดับรัฐมนตรี เจอวิจารณ์สนั่น “เอาเวลาไปทำหน้า ปัญหาบ้านเมืองไว้ทีหลัง“
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเพจเฟซบุ๊กของกระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ภาพ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายดาร์คีย์ อีเฟรอิม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการส่งออกสินค้าศักยภาพของไทยไปยังตลาดแอฟริกาใต้ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายมิติ อาทิ การค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งผลักดันการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย–แอฟริกาใต้ ให้เกิดขึ้นภายในปี 2569 พร้อมยกระดับการประชุมดังกล่าวสู่ระดับรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงนโยบาย
กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า แอฟริกาใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยในภูมิภาคแอฟริกา และเป็นประตูสู่ตลาดในทวีปดังกล่าว การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดสินค้าและบริการได้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวและภาพการหารือดังกล่าวออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเพจข่าวชื่อดัง ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง
ความคิดเห็นส่วนหนึ่งสะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการดำเนินชีวิตของประชาชน ขณะที่บางส่วนตั้งคำถามถึงบทบาทและผลงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อทิศทางการบริหารประเทศในปัจจุบัน โดยระบุว่า รัฐบาลควรแก้ปัญหาปากท้องก่อนเรื่องอื่น ควรไปดูราคาน้ำมันมากกว่านี้
นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นอีกจำนวนมากระบุว่า เช่น “ทำงานไม่…ทำหน้า”, “ทำเรื่องไหนได้บ้าง”,“อยากสวยมากกว่าแก้ปัญหา”, “ไปทำหน้ามา”“เก่งไม่จริง”,“เอาปัญหาบ้านเมืองไว้ทีหลัง”และ“ได้รางวัลไปเกาหลีหลังเลือกตั้ง