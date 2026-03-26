“ศุลกากรช่องจอม” จับมือสรรพสามิตสุรินทร์ คุมเข้มป้องกันลักลอบส่งออกน้ำมันอีสานใต้

“ศุลกากรช่องจอม” ลุยตรวจสอบน้ำมันต่อเนื่อง จับมือ “สรรพสามิตสุรินทร์“ เข้มงวดกดดันคุมเข้มอีสานใต้ เผยยังไม่พบความผิดปกติ มั่นใจน้ำมันยังพอใช้ไม่ขาดแคลน
นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม เปิดเผยว่าจากวิกฤตรุนแรงด้านน้ำมันที่เกิดขึ้นนั้น นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ น.ส.ลลิตา อรรถพิมล ผอ.ศุลกากรภาค 2 ได้สั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอม ที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดอีสานใต้ คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ โคราช และมีพรมแดนติดกัมพูชา อีกทั้งเป็นเส้นทางหลักที่จะผ่านไปยังอีสานเหนือซึ่งติดกับลาวให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันอย่างเต็มที่
นายประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่าจากข้อสั่งการดังกล่าวทางด่านศุลกากรช่องจอม จึงบูรณาการร่วมกับ น.ส.ณัฏฐิญา มีสูงเนิน สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ โดยจัดกำลังพร้อมรถตรวจการณ์ออกลาดตระเวนตรวจตรากดดันป้องปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ทั้งขาขึ้นอีสานเหนือขาลงอีสานใต้ และสถานีให้บริการน้ำมันในจุดต่างๆ
นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบกับพนักงานขับรถขนส่งทำให้ทราบว่ายังคงวิ่งรอบกันตามปกติ ซึ่งสำหรับเส้นทางขาขึ้นอีสานเหนือเมื่อขอตรวจดูเอกสารหรือซีลต่างๆ ก็ยังไม่พบความผิดปกติที่จะออกนอกเส้นทาง และขาลงอีสานใต้ได้ตรวจพบว่ารถเหล่านั้นได้นำส่งน้ำมันครบตามปริมาณที่กำหนด ในขณะที่การสุ่มตรวจสถานีเติมน้ำมันที่ขึ้นป้ายว่า “อยู่ระหว่างการขนส่ง” เนื่องจากประชาชนเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากก็พบว่ามีปริมาณจริงสอดคล้องกับแทงค์สำรองที่บันทึกลงในระบบ
“ขอยืนยันชัดเจนว่าตนได้สั่งการให้เข้มงวดกวดขันและเฝ้าระวังจับตาเรื่องน้ำมันเป็นพิเศษเพื่อสร้างความอุ่นใจมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นสินค้าไม่พึงปรารถนาประเภทต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบอันตรายต่อสังคมตนก็เน้นปราบปรามตามนโยบายรัฐบาลด้วยเช่นกัน ซึ่งตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้จับกุมทั้ง เครื่องสำอางลักลอบนำเข้าไม่มี อย. , สินค้าลักลอบนำเข้าไม่มี มอก. , ละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ หลายคดีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 10 ล้านบาท” นายประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย