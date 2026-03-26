ทำเนียบฯ ระอุ! "อนุทิน" เรียกถกด่วน ครม.นัดพิเศษ ออกมาตรการรับมือราคาน้ำมันพุ่ง สินค้าอุปโภค-บริโภคขึ้นตาม

นายกฯ เรียกประชุม ครม.นัดพิเศษเป็นการด่วน จ่อออกมาตรการรับมือราคาน้ำมันพุ่งฉุดไม่อยู่-สินค้าอุปโภค -บริโภคขยับขึ้นตาม กระทบค่าครองชีพประชาชน ด้าน รมว.คลัง-เลขาฯ สภาพัฒน์ ตบเท้าเข้าร่วมประเมินกองทุนน้ำมันและมาตรการเยียวยาเร่งด่วน
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.10 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยขับรถไฟฟ้าด้วยตัวเอง แสดงสัญลักษณ์ถึงแนวทางของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการลดใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่รัฐบาลออกมาตรการต่างๆพร้อมขอความร่วมมือร่วมมือประหยัดพลังงานจากประชาชน หลังเกิดผลกระทบวิกฤตสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ ทันทีที่นายกฯ เดินทางมาถึง ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกรณีราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายกรัฐมนตรี เพียงหันมายกมือไหว้ทักทาย โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ ก่อนจะเดินเข้าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทันที
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อหารือสถานการณ์วิกฤตพลังงาน ท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ขยับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพประประชาชนในหลายภาคส่วน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาถึงทำเนียบในเวลา 10.17 น. เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยคาดว่ากระทรวงการคลังจะมีบทบาทสำคัญในการพิจารณามาตรการ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงแนวทางดูแลเสถียรภาพด้านพลังงานในภาพรวม ขณะที่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยขึ้นตึกไทยอย่างรีบร้อน
ขณะเดียวกัน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เดินทางมาร่วมประชุมเช่นกัน โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าของทางราชการ สะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐในการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
สำหรับการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและพลังงาน เพื่อประเมินสถานการณ์ราคาพลังงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดมาตรการเร่งด่วน บรรเทาผลกระทบต่อประชาชน อาทิ การพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านราคาน้ำมัน การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน ท่ามกลางแรงกดดันจากหลายภาคส่วนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนในขณะนี้ บวกกับ การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความเห็นและจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน