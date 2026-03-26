“รสนา” สงสัยปั๊ม PT ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์หรือไม่ ติดป้ายน้ำมันหมดตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานก่อนขึ้นราคาเช้านี้

“รสนา” ถาม “พิพัฒน์” ปั๊มพีที ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ถอนทุนหลังเลือกตั้งหรือไม่ ปิดป้ายน้ำมันหมดตั้งแต่เที่ยงเมื่อวาน ก่อนเช้านี้ขึ้นราคาลิตรละ 6 บาท
วันนี้ (26 มี.ค.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) กรณีที่ปั๊มน้ำมันพีทีติดป้ายแจ้งว่าน้ำมันหมดตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 25 มี.ค.ก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ 6 บาท ซึ่งมีผลในเช้าวันนี้
“ปั๊ม PT ติดป้ายน้ำมันทุกชนิดหมดตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ (25 มีนาคม 2569) เช้านี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นลิตรละ 6 บาท !!!
“ขอถามตามตรงว่า ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองนายกรัฐมนตรี และผู้ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไข และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นเจ้าของปั๊ม PT เป็นผู้กำหนดขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาท และใช้ข้อมูลภายในให้ปิดปั๊มขายน้ำมันด้วย ใช่หรือไม่ ?!?
“ถือว่าเอาข้อมูลภายในมาหาประโยชน์จากประชาชนคนทั้งแผ่นดิน ใช่หรือไม่!??
“นับว่าเป็นใช้วิกฤตโลกและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโอกาสในการถอนทุนการเลือกตั้ง ใช่หรือไม่?!?” น.ส.รสนา ระบุ