“เด็กกล้าธรรม”อัด “อนุทิน” ไม่ดูความจริง แนะใช้รถไฟฟ้าแต่ชาวบ้านยังต้องวิ่งหาดีเซลเติมกระบะทำมาหากืน ซัดพูดลอยๆ สงกรานต์ไร้ปัญหา

“เด็กกล้าธรรม” อัด “อนุทิน” แนะชาวบ้านใช้รถไฟฟ้าคันละ 1.3 ล้าน แก้วิกฤตน้ำมัน แต่ ปชช.ยังต้องดิ้นหาดีเซลเติมรถกระบะใช้ทำมาหากิน แฉหนักส้วมล้นพันครัวเรือน เพราะน้ำมันหมด ชี้ คำพูดสงกรานต์ไร้ปัญหา แต่ไม่มีแผนรองรับ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการพิจารณาญัตติด่วนเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติพลังงานและผลกระทบต่อประชาชน จากการเสนอของ 6 พรรคการเมือง นายดาชัย เอกปฐพี ส.ส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม กล่าวอภิปรายว่า วันนี้เห็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัว ป้ายแดงยี่ห้อ BYD รุ่น byd sealion 7 สีเทาเข้ม ซึ่งเป็นรถ SUV ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตคูเป้ ราคาประมาณ 1.3 ล้าน และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันใช้รถไฟฟ้าเยอะ ๆ เพื่อแก้วิกฤติน้ำมัน ซึ่งความจริงแล้วคนรวยซื้อได้ แต่พี่น้องประชาชนยังใช้รถกระบะดีเซลทำมาหากินอยู่
นายดาชัย กล่าวต่อว่า ในฐานะ ส.ส.สมัยแรกที่เพิ่งเข้าสภา กลับต้องเผชิญกับวิกฤติระดับชาติทันที คือปัญหาน้ำมันขาดแคลน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง แต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือ รัฐบาลและกระทรวงพลังงานยังคงยืนยันว่า น้ำมันมีเพียงพอ ทั้งที่ข้อเท็จจริงกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังเผชิญปัญหาน้ำมันขาดแคลนอย่างหนัก
“ผมขับรถจากนครสวรรค์กลับลำปาง ไม่มีปั๊มให้เติมแม้แต่ปั๊มเดียว ประชาชนต้องเข้าคิวตั้งแต่เช้ายันเย็น บางคนรอ 8 โมงเช้า ได้เติม 4 โมงเย็น นี่หรือคือคำว่ามีน้ำมันเพียงพอ อย่างเช่น อำเภอแจ้ห่มเกิดปัญหา ส้วมเต็มทั้งอำเภอ เนื่องจากไม่มีน้ำมันสำหรับรถดูดส้วม ส่งผลให้กว่า 1,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จนต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมัน แต่มันคือคุณภาพชีวิตของคนทั้งอำเภอ ที่ต้องอยู่กับกลิ่นเหม็น เพราะระบบจัดการล้มเหลวจากต้นเหตุคือ ไม่มีน้ำมัน“นายดาชัย กล่าว
นายดาชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า สงกรานต์นี้จะไม่มีปัญหาน้ำมันขาดแคลนนั้น เป็นคำพูดที่ไม่ตรงกับความจริงในพื้นที่ วันนี้ประชาชนยังไม่รู้เลยว่า จะเดินทางยังไง แต่ท่านกลับออกมาพูดว่าสงกรานต์ไม่มีปัญหา แบบนี้เรียกว่า พูดบนข้อมูลอะไร หรือไม่เคยลงไปดูชีวิตจริงของประชาชนเลย เหมือนเป็นการพูดลอย ๆ โดยไม่มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนบอกให้กับประชาชนได้มั่นใจในคำพูดของท่านเลย
“ขณะนี้ประชาชนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังวิตกกังวลอย่างหนักว่าจะสามารถเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้หรือไม่ เพราะแม้แต่การใช้น้ำมันในชีวิตประจำวันยังเป็นเรื่องยาก ผมขอฝากไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา”