"ณัฐธิดา" แนะรัฐปรับโครงสร้างพลังงาน หนุนพลังงานชีวมวลของเหลือเกษตร ได้ทั้งผลิตไฟฟ้า-ลดฝุ่น

สส.เพื่อไทย แนะ รัฐบาลปรับโครงสร้างพลังงานไทย หนุนส่งเสริมพลังงานจากชีวมวลจากของเหลือใช้การเกษตร ชี้ได้ 2 เด้ง ทั้งผลิตไฟฟ้า-ลดปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5
วันนี้ (25มี.ค.) น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาญัตติด่วนเพื่อส่งข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติพลังงานจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางที่มีผลกระทบต่อประชาชน ว่า วิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีความเปราะบางของโครงสร้างพลังงานที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศปริมาณสูง ทำให้เมื่อมีภัยสงครามจะส่งผลต่อราคาพลังงานของไทยทันที ดังนั้นสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะให้แก้ไข คือ การผลักดันโครงสร้างกฎหมายเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานใหม่ของไทย ผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปตามรัฐบาลให้เป็นกฎหมายที่ใช้ต่อเนื่อง ผ่านกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างงแรงจูงใจของการลงทุนพลังงานทางเลือก
น.ส.ณัฐธิดา อภิปรายต่อว่า นอกจากนั้นจำเป็นต้องผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่เป็นธรรมเพราะมีค่าส่วนต่างจากการรับซื้อ และการซื้อขายที่เป็นระบบปิด ไม่เสรี ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งผลักดันการวางโครงสร้างพลังงานใหม่ ให้เอกชนเข้ามาซื้อขายไฟฟ้าในระบบได้เสรี เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการลงทุนพลังงานได้อย่างเสรี นอกจากนั้นต้องส่งเสริมและวิจัยชีวมวล นำของเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้จะช่วยลดปัญหาฝุ่นพีเอ็ม2.5ได้ด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าการนำของเหลือใช้จากการเกษตร มาผลิตไฟฟ้า จะผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 3หมื่นเมกะวัตต์
“การวางโครงสร้างพลังงานที่มั่นคง ลดการพึ่งพิงจากต่างปงระเทศ จะทำให้วิกฤติเป็นโอกาสเปลี่ยนโครงร้างพลังงานไทย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ว่ารัฐบาลวางโครงสร้างที่เหมาะสมและรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นต่อไไปได้” น.ส.ณัฐธิดา อภิปราย