วาง roadmap ยกระดับ Smart CCTV ไทย สกมช. หารือ ICA ชู 3 มิติ “ออกแบบ-ช่าง-ผู้ใช้งาน” เสริมเกราะไซเบอร์ระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ นายกสมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (ICA) เพื่อเตรียมวางแนวทางยกระดับมาตรฐานระบบ Smart CCTV ของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
การหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบกล้องวงจรปิดในทุกมิติ โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านแนวคิดการพัฒนา 3 มิติสำคัญ ได้แก่ มิติการออกแบบ (Security by Design): ผลักดันการออกแบบระบบ Smart CCTV ให้มีมาตรฐานด้าน Cybersecurity ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีความปลอดภัยในระดับสากล
มิติงานช่างและเทคนิค (Technical Competency): ยกระดับทักษะช่างติดตั้งและมาตรฐานการติดตั้งระบบให้ถูกต้อง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่เหมาะสม มิติผู้ใช้งาน (User Awareness): สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเลือกใช้อุปกรณ์และบริหารจัดการระบบอย่างปลอดภัย
พลอากาศตรี อมร ชมเชย กล่าวว่า “กล้องวงจรปิดเปรียบเสมือนดวงตาของเมือง แต่หากขาดความปลอดภัย ก็อาจกลายเป็นช่องทางให้เกิดภัยคุกคามได้ การยกระดับมาตรฐานในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ”
ด้าน ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ กล่าวเสริมว่า สมาคม ICA พร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับ สกมช. ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งาน สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับอุตสาหกรรม Smart CCTV ของไทยในระยะยาว
ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีแผนจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย Smart CCTV ก่อนขยายผลสู่การพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติระดับชาติ อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน