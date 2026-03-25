“ณัฐชา” ปูดคนเห็นเรือขนน้ำมันเถื่อนส่งโรงกลั่น ฉะรัฐคนกางมุ้งปั๊มทั่วไทยเพิ่งตื่น แซะไม่ขาดน้ำมันแต่ขาดสมาชิกหลังปั๊มบีบให้ทำ

สส.พรรคส้ม แฉชาวบ้านเห็นเรือขนน้ำมันเถื่อนส่งโรงกลั่น ฟันกำไรซ้ำเติมปชช. จี้รัฐตรวจสอบด่วน ซัดปล่อยคนกางมุ้งนอนปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ สะท้อนวิกฤติหนักแต่รัฐเพิ่งขยับ เหน็บบางปั๊มให้เลือกแค่เติม 500 หรือบีบสมัครสมาชิก ชี้ไทยไม่ได้ขาดน้ำมัน แต่ขาดสมาชิก
วันนี้ (25มี.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาญัตติด่วนเรื่องแนวทางรับมือวิกฤติตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายสนับสนุนญัตติดังกล่าว พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนเข้าสู่โรงกลั่น เพื่อนำไปขายทำกำไรซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
นายณัฐชา กล่าวว่า ขณะนี้มีข้อมูลจากชาวบ้านและกลุ่มประมงที่พบเห็นเรือแอบขนน้ำมันเถื่อนขึ้นตามแนวชายฝั่ง ก่อนส่งต่อไปยังโรงกลั่นที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของ รง.105 และ รง.106 จึงขอให้รัฐบาลตรวจสอบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีการอนุญาตให้โรงกลั่นใดบ้าง โดยเฉพาะพื้นที่สมุทรสาคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐจึงปล่อยให้เกิดการอำนวยความสะดวก จนสุดท้ายมีการนำไปกลั่นและขายเอากำไร ขณะที่เกษตรกรและชาวประมงรู้เห็นปัญหาแต่ไม่สามารถทำอะไรได้
นายณัฐชา ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่ารัฐบาลมองไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชน ทั้งที่ประชาชนจำนวนมากต้องไปนอนเฝ้าและกางมุ้งรอเติมน้ำมันตามปั๊มในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่รัฐบาลกลับเพิ่งเริ่มขยับออกมาตรการ หลังจากที่ฝ่ายค้านและสภาฯ พยายามสะท้อนปัญหามาตั้งแต่หลายวันก่อน พร้อมตั้งคำถามว่ารัฐบาลไม่อายหรือที่ปล่อยให้ภาพประชาชนนอนค้างในปั๊มน้ำมันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
“ท่านไม่อายหรือครับ นี่เปิดขึ้นแล้วจริงๆ ในประเทศไทย ที่ท่านบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่หนักหนาสาหัส แต่ทำให้ประชาชนไปกางมุ้งนอนในปั๊มได้แล้ว ซึ่งประชาชนทั้งเหนือ ใต้ ออก ตก สะท้อนมาเหมือนกันหมด แต่สิ่งที่รัฐบาลกลับเพิ่งเริ่มทำคือข้อเสนอที่เราเสนอกันในวันนี้” นายณัฐชา กล่าว
นายณัฐชา กล่าวต่อว่า วิธีแก้ปัญหาน้ำมันนั้น นายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นคนที่โชคดีที่สุด เพราะมีคนใกล้ตัวที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับเป็นภาพประชาชนต้องเผชิญเงื่อนไขแปลกประหลาดจากบางปั๊มน้ำมัน ที่มีให้เลือกเพียง 2 ทาง คือ เติมน้ำมันได้ 500 บาท หรือหากจะเติมใส่แกลลอนต้องสมัครสมาชิกปั๊มก่อน
“ดีนะที่ให้สมัครสมาชิกปั๊ม ถ้าพ่วงสมัครสมาชิกพรรคด้วย แล้วจะยุ่ง ท่านไปดูเลยว่าใครเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นแบบนี้หรือ แสดงว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดน้ำมัน แต่ขาดสมาชิก” นายณัฐชา กล่าว
นายณัฐชา ยังกล่าวด้วยว่า ปัญหาช่องแคบฮอร์มุซปิดมาตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 26 วันแล้ว แต่รัฐบาลเพิ่งคิดมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ จึงถือเป็นความล่าช้าที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับประชาชนอย่างมาก เพราะหากรัฐบาลคิดเร็วและทำเร็วกว่านี้ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอาจไม่บานปลายถึงขั้นนี้