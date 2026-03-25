ยกเครื่อง! จัดระเบียบ "นักเรียน G" บุตรแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ปค.สั่งนายทะเบียน จัดทํารหัสพ่อ/แม่ ลงในประวัตินักเรียนใหม่ 13 หลัก

มหาดไทย ยกเครื่อง! จัดระเบียบ "นักเรียน G" ลูกหลานแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สั่งการนายทะเบียน ทั่วประเทศ ทำ บิ๊กดาต้าใหม่ ป้องกันการแอบอ้างหาประโยชน์ เผย จัดรหัสบิดา/มารดา ให้เป็น "ทะเบียนประวัตินักเรียน" ประวัติบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ บุคคล ประเภท 0 กลุ่ม 00 ก่อนแจ้งให้สถานศึกษา จําหน่าย "เลขประจําตัวอักษร G" และใช้เลขประจําตัว 13 หลัก ที่นายทะเบียนกําหนดให้แทน อักษร G เดิม ประสานนัดหมายให้เด็กนักเรียน /นักศึกษาไปจัดทําบัตรประจําตัวใหม่ ในอนาคต
วันนี้ (25 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะผู้อํานวยการทะเบียนกลาง เวียนหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G (บุตรของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
โดยจัดส่ง ตารางสรุปการจัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนที่มีเลขประจําตัวขึ้น ตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ฉบับใหม่ และ แบบตรวจสอบเอกสารนักเรียนที่มีเลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ฉบับใหม่ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือ ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา "นักเรียนอักษร G" ให้ได้รับการกําหนดสถานะที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และตามเงื่อนไขของกฎหมาย
โดยให้สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต ประสานกับ สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลของเด็กนักเรียนรหัส G
ตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการส่งให้ กระทรวงมหาดไทย หากมีคุณสมบัติก็ให้เร่งรัดดําเนินการกําหนดเลขประจําตัว 13 หลัก เพื่อให้เด็กมีเอกสาร แสดงตน มีข้อมูลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (20 เม.ย.2558) และ (28 ต.ค. 2568)
สํานักทะเบียนกลาง ปค. เห็นว่า การดําเนินการแก้ไขปัญหา "นักเรียนอักษร G" ที่ผ่านมา มีการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคล ประเภท 0 กลุ่ม 00 ให้แก่ "นักเรียนอักษร G" ที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่มีเอกสารของประเทศต้นทาง เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือสําคัญประจําตัว Certificate of Identity (C.I.) ชัดเจน
ซึ่งเป็นการจัดทําทะเบียนประวัติ ที่ยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม และมีข้อมูลที่สามารถจําแนกกลุ่มบุคคลได้ชัดเจน ป้องกันการแอบอ้างการมีคุณสมบัติในการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ทําให้เด็กได้รับการกําหนดสถานะที่ถูกต้องและเป็นการ คุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการจัดการและควบคุมฐานข้อมูลคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของประเทศไทย ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอให้สํานักทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งกําชับให้สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต ดําเนินการปฏิบัติจนถึงขั้นตอนที่ได้รับคําร้อง แบบตรวจสอบเอกสารฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
กรณีพบว่าเด็กนักเรียน/นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อ เป็นบุคคลที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ซึ่งบิดามารดา มีเอกสารของประเทศต้นทาง เป็นแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ชัดเจน
ให้สํานักทะเบียน จัดทําทะเบียนประวัติประเภทบุตรของแรงงานต่างด้าวฯ เป็นบุคคลประเภท 00 ทั้ง แบบตรวจสอบ เอกสารนักเรียนฯ คําร้อง ท.ร. 31 เอกสารของบิดามารดา ให้พิมพ์บัญชีรายชื่อเด็กนักเรียน จากโปรแกรมของสํานักทะเบียนกลาง
ก่อนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อจําหน่ายเลขประจําตัวอักษร G และใช้เลขประจําตัว 13 หลักที่นายทะเบียนกําหนดให้แทนเลขประจําตัวอักษร G เดิม พร้อมทั้งนัดหมายให้เด็กนักเรียน /นักศึกษาไปจัดทําบัตรประจําตัวต่อไป
จากนั้น ให้สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต ดําเนินการตามบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียน/นักศึกษาในฐานข้อมูลของสํานักทะเบียน ตามโรงเรียนและสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน
โดยให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อ เด็กนักเรียน/นักศึกษาในฐานข้อมูลเป็นประจํา เนื่องจากสํานักทะเบียนกลางจะดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีการรับนักเรียน/นักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา
จึงทําให้ ข้อมูลมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่เสมอ กรณีคําร้องที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต พิจารณาว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วเนื่องจากเป็นกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวฯ โดยถือตามแนวทางการปฏิบัติฯ ให้สามารถพิจารณาใหม่ได้
ท้ายสุด เพื่อให้ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเป็นภารกิจที่สําคัญของรัฐบาล จึงขอให้ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต ให้ความสําคัญกับการดําเนินการดังกล่าว ตลอดจนกําชับ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเคร่งครัด
"ต้องกําชับมิให้มีการเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด หากตรวจพบการกระทําทุจริตให้ดําเนินการลงโทษผู้กระทําความผิด ทั้งทางวินัย และอาญาโดยเด็ดขาด"
และห้ามมิให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นหรือโดยทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของทางราชการ รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความสงบ เรียบร้อยของประเทศในภายหน้า
อนึ่ง การจัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนที่มีเลขประจําตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ดังกล่าว เป็นการจัดการ และควบคุมฐานข้อมูลคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเท่านั้น
ดังนั้น ฐานะของ บุคคลกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย โดยสิทธิด้านต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสิทธินั้น ๆ ว่าจะกําหนดไว้เป็นอย่างไร หรือจะมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น.