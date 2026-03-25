“วันวิชิต” คาดน้ำมันคลี่คลายก่อนสงกรานต์ หลังรัฐเลิกตรึงราคาเปิดขนส่ง 24 ชม. เตือนปรับรับราคาสินค้า

นักวิชาการ ชี้ สถานการณ์น้ำมันคลี่คลาย คาดจบก่อนสงกรานต์ หลังรัฐเลิกตรึงราคา เปิดขนส่ง 24 ชม. เตือนประชาชน เร่งปรับตัวรับราคาสินค้าขยับ ไทยหนีไม่พ้นวิกฤตโลก
วันที่ (25 มีนาคม 2569) ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานของไทย ท่าม กลางความเป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ช่วงสงกรานต์ ว่า
แนวโน้มปัญหาน้ำมันขาดแคลนเริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะไม่ยืดเยื้อไปถึงช่วงสงกรานต์ แม้จะเป็นช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก ผศ.ดร.วันวิชิต ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น มาจากการที่ภาครัฐยกเลิกมาตรการตรึงราคาน้ำมัน รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง โดยเปิดให้มีการขนส่งน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ระบบกระจายน้ำมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด จะช่วยลดพฤติกรรมการกักตุนของประชาชน เนื่องจากราคาที่สะท้อนต้นทุนจริง ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการซื้อเก็บเกินความจำเป็น และช่วยให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเร็วขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มผู้ค้าหรือ “จ็อบเบอร์” ไปจนถึงเกษตรกร ที่เคยเปลี่ยนไปซื้อน้ำมันจากสถานีบริการ เนื่องจากความบิดเบือนของราคา จะทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติ โดยจ็อบเบอร์ จะกลับไปซื้อจากโรงกลั่นตามเดิม ส่วนเกษตรกรจะใช้บริการรายย่อยในพื้นที่ แทนที่จะมาแย่งจากปั๊ม จนเกิดปัญหาเหมือนในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.วันวิชิต เตือนว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การปรับขึ้นของราคาสินค้าบางรายการ จากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นว่า ภาครัฐจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลค่าครองชีพอย่างเหมาะสม
“รัฐบาลต้องทำให้ประชาชนยังมีทางเลือก โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น ต้องมีทั้งสินค้าราคาประหยัดและสินค้าทางเลือก ไม่ใช่ปล่อยให้ราคาสูงขึ้นทั้งหมดจนประชาชนเข้าถึงไม่ได้” ผศ.ดร.วันวิชิต กล่าว
ทั้งนี้ ยังเห็นว่าภาครัฐควรเร่งออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางควบคู่กันไป ซึ่งเชื่อว่ามีการเตรียมการไว้แล้ว และพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบ
ผศ.ดร.วันวิชิต กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์โลก โดยเฉพาะความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่แน่นอน จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกระทบด้านพลังงานได้ สิ่งสำคัญคือการปรับตัวของทั้งภาครัฐและประชาชน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ท่ามกลางความผันผวนของโลก.