พท.ยื่นร่างกฏหมาย 10 ฉบับเข้าสภาฯ หวังเสร็จใน 2 ปี พร้อมรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

"ยศชนัน" นำทีม ‘เพื่อไทย’ ยื่นร่างกฎหมาย 10 ฉบับเข้าสภาฯ หวัง ทำให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี พร้อมรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
วันที่ (25 มีนาคม) ที่รัฐสภา พรรคเพื่อไทย นำโดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ และ สส.พรรคเพื่อไทย แถลงยื่นร่างกฎหมายชุดแรกจำนวน 10 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ โดยมีนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นผู้รับยื่นหนังสือ
นายยศชนัน กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งได้มีการพูดคุยและเสนอญัตติรวมถึงอภิปราย ขณะนี้การอภิปรายกำลังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ประเทศไทยกว้างใหญ่และปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือขนานกันไป ตามที่เคยสัญญากับประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะยื่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนทั้งในด้านความปลอดภัย การดูแลในเชิงสังคมเศรษฐกิจ วันนี้เราได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้นายเลิศศักดิ์เพื่อบรรจุวาระแล้ว
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า สำหรับสัปดาห์นี้มีทั้งหมด 10 ร่างกฎหมายที่เราได้ทำเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม ร่าง พ.ร.บ.โรงแรมและสถานที่พักที่เป็นโรงแรม ร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ร่าง พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ส่วนในสัปดาห์หน้าจะตามมาอีก 6 ร่างกฎหมายทั้งเรื่องการศึกษา ได้แก่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ. ฃการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับในกลุ่มแรงงาน ซึ่งจะเป็นส่วนที่เราพยายามบริหารจัดการความเดือดร้อนของประชาชนให้เข้าสู่การพิจารณากฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ การพิจารณาอาจไม่เร็ว แต่เราพร้อมดำเนินการเสนอกันไปเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนทันที นอกเหนือจาก 47 ร่างกฎหมายที่เราพยายามเตรียม และระหว่างนี้อาจมีความจำเป็นในกฎหมายต่างๆ เพิ่มเติม โดยเรื่องนี้จะพยายามทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีครึ่งถึง 2 ปีและวันนี้บรรยากาศการประชุมก็ดี และจะมีการเพิ่มเติมวันประชุมขึ้นมา หากมีวาระเร่งด่วน
เมื่อถามว่า มองว่ากฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่เสนอไป จะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไรบ้าง นายยศชนัน กล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นการร่างเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในบริบทที่เปลี่ยนไป และขณะนี้เรามีปัญหาเยอะ ทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม สังคม ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นหลักสำคัญ รวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจต่างๆ ใหม่ๆ ซึ่งมีหลาย พ.ร.บ.ที่ปัจจุบัน ยังไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เราต้องทำเรื่องนี้อย่างเด่นชัด รวมถึงปัญหาทางสังคมด้วยการเข้ามาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง ก็มีความจำเป็นที่ต้องดูแลอย่างทั่วถึง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องดูแล การท่องเที่ยวทำให้เมืองปลอดภัย การศึกษา ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก และสภาพเศรษฐกิจ