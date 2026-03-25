ปค. เปิดจำนวนประชากรไทย ล่าสุด 65.8 ล้านคน น้อยกว่าปี 67 กว่า 1 แสนคน สัดส่วนผู้หญิง ยังมากกว่าชาย เกือบ 1.5 ล้านคน

กรมการปกครอง เปิดตัวเลขจำนวนประชากรไทย ล่าสุด รวมกว่า 65.8 ล้านคน เผยน้อยกว่าปี 67 กว่า 1 แสนคน ส่วนจำนวนผู้หญิง ยังมากกว่าผู้ชาย เกือบ 1.5 ล้านคน กระจุกตัวแต่ในจังหวัดหลัก โคราช อุบลฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น
วันนี้ (25 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในประกาศ สำนักนักทะเบียนกลาง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568
ซึ่งเป็น ข้อมูล Big Data พบว่า ปี 2568 ประเทศไทยมีประชากร รวม 65,809,011 คน
ขณะที่ปี 2568 มีเพศหญิงมีจำนวน 33,645,902 คน มากกว่าเพศชายที่มี 32,163,109 คน ทำให้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1,482,793 คน สะท้อนโครงสร้างประชากรที่เริ่มเปลี่ยนแปลงชัดเจน
ข้อมูลนี้ ระบุว่า มี 5 จังหวัด ที่ประชากรมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 5,469,328 คน (เพศชาย 2,544,031 คน เพศหญิง 2,925,297 คน)
ขณะที่ นครราชสีมา 2,623,532 คน อุบลราชธานี 1,856,501 คน เชียงใหม่ 1,794,926 คน และขอนแก่น 1,778,330 คน
ขณะที่น้อยที่สุดตามลำกับ ได้แก่ สมุทรสงคราม 187,281 คนระนอง 193,887 คน สิงห์บุรี 201,064 คน พังงา 265,653 คน และอ่างทอง 266,323 คนมีประชากรน้อยที่สุด
ข้อมูลของ "กลุ่มผู้ไม่ได้สัญชาติไทย "มี 987,903 คน กระจุกตัวสูงในจังหวัดชายแดน ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และเชียงราย ขณะที่ สิงห์บุรี มีเพียง 313 คน สะท้อนบทบาทพื้นที่ชายแดนในฐานะแหล่งแรงงานข้ามชาติ
สำหรับรายละเอียด ภายในตารางจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร พบว่า เพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชาย 1,482,793 คน
ซึ่งกรมการปกครอง ระบุว่า มีเพศชาย จำนวน 32,163,109 คน แบ่งเป็น สัญชาติไทย: 31,641,826 คน ไม่ได้สัญชาติไทย: 521,283 คน เพศหญิง จำนวน 33,645,902 คน แบ่งเป็น สัญชาติไทย: 33,179,282 คน และ ไม่ได้สัญชาติไทย: 466,620 คน
เป็นที่สนใจว่า ประชากรปี 2568 น้อยกว่า ปี 2567 ที่มีการเผยแพร่ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2568 มีจำนวน 65,932,105 คน.