กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัด Roadshow แฟรนไชส์หาดใหญ่ หนุนลงทุน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดีลแรงแห่งปีมาแล้ว งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขนแบรนด์ดัง พร้อมส่วนลดแรงและดีลพิเศษครบวงจร เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจจริง อย่าพลาด 3-6 เม.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่

วันนี้(25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 3–6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลหาดใหญ่ ขนทัพแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจได้เข้าถึงการลงทุนอย่างครบวงจร ทั้งการรับคำปรึกษาจากเจ้าของแบรนด์โดยตรง การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และการพบปะผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ


ทั้งนี้ไฮไลต์สำคัญของงานคือข้อเสนอสุดพิเศษจากแฟรนไชส์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการศึกษาลดสูงสุด 40% ธุรกิจเครื่องดื่มลดสูงสุด 100,000 บาท และธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติลดสูงสุด 200,000 บาท พร้อมโปรโมชั่นแถมฟรีเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินเข้าร่วมให้คำปรึกษาและสนับสนุนสินเชื่อ พร้อมเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ


สำหรับงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ
ประชาชนและผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเปิดมุมมองใหม่และคว้าโอกาสในการสร้างธุรกิจของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือโทร. 02-547- 5953 และอีเมล franchisedbd@gmail.com





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัด Roadshow แฟรนไชส์หาดใหญ่ หนุนลงทุน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
