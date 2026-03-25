“หมอวรงค์” เผยสภานัดถกยกเลิกอาหารกลางวัน-สวัสดิการ สส.30 มี.ค.นี้ ขอ สว.ทำตาม ฉีกใบตั้งผู้ช่วยโชว์ ย้ำ 3 คนพอแล้ว

"หมอวรงค์" เผย ปธ.สภา จ่อนัดหารือ ยกเลิกอาหารกลางวัน-สวัสดิการ สส. 30 มี.ค.นี้ ขอฝั่ง สว.ปฏิบัติตาม ย้ำตั้งผู้ช่วย สส.3 คนเพียงพอแล้ว ฉีก 5 ใบสมัครโชว์ ลั่น ไม่ควรเบียดเบียนประชาชน
เมื่อวันที่ (25 มี.ค. 2569) ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิผลประโยชน์ของ สส.และ สว.ว่า การยกเลิกอาหารกลางวันของ สส.มีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ตอบรับคำเรียกร้องของประชาชน ในวันที่ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การยกเลิกเพื่อลดกานใช้งบประมาณของแผ่นดินหนึ่งสมัยประชุมประมาณ 300 ล้านบาท ตนอยากฝากไปยัง สว.ให้ร่วมมือกันในการสร้างความศรัทธาแก่ประชาชน
ส่วนการยกเลิกผู้ช่วย สส.นั้น ขณะนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้ทั้ง สส.และ สว.มีผู้ช่วยถึง 8 คน โดยได้รับเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท 7 คน และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเงินเดือน 24,000 บาท ส่วนตัวมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ที่มากเกินกว่าความจำเป็น เรายืนยันที่เรียกร้องให้มีผู้ช่วยเหลือแค่ 3 คน หากทั้ง สส.และ สว.ให้ความร่วมมือเราจะสามารถประหยัดได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทในหนึ่งปี
“ในภาวะข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพง ประชาเทศชาติต้องประหยัด เราต้องร่วมมือกัน ส่วนเรื่องอาหารผมไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่สภาจัดให้มาแต่ต้น” นพ.วรงค์กล่าว
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ส่วนกองทุน สส. สว. ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งที่หลายคนระบุว่าเป็นกองทุนที่จ่ายสมทบ จริงอยู่ที่จะต้องเดือนละ 3,500 บาท แต่จะได้รับผลประโยชน์ถึง 5 สิทธิ ได้แก่ บำนาญ ,สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ,สิทธิ์ในการส่งบุตร 2 คนอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ ,สิทธิ์ทุพพลภาพอีกเดือนละ 15,000 บาท และ ถ้าเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงิน 200,000 บาท หากยุบสภา หรือเสียชีวิต จะได้รับบำนาญเริ่มที่ 21,300 บาท เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนชนเพดานที่ 42,700 บาท โดยนับจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหมดเป็นภาษีของประชาชน เราไม่ควรเบียดเบียนประชาชน
จากนั้น นพ.วรงค์ได้ฉีกใบสมัครผู้ช่วย สส. 5 ใบ เพื่อยืนยันว่าจะแต่งตั้งผู้ช่วย สส.ของตัวเองแค่ 3 คนเท่านั้น
เมื่อถามว่าวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมอาหารกลางวันเป็นปกติ แต่มี สส.ลงไปใช้บริการโรงอาหารมาก จะถือเป็นการใช้งบประมาณโดยใช้เหตุหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนแบบฉุกเฉิน อะไรที่ฉุกเฉินแน่นอนว่าไม่ได้ถูกเตรียมการล่วงหน้า หลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการพูดคุยแล้วคงจะมีการปรับและเห็นทิศทางในทางที่ดี ส่วนตัวมองว่าไม่ยาก ซึ่งจะมีการหารือในเรื่องที่ตนเสนอทั้งหมดในวันที่ 30 มี.ค.