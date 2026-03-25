จับตานายกฯ ถกเครียดแก้วิกฤตพลังงาน "เอกนิติ" แย้มดันมาตรการลดค่าครองชีพชุดใหญ่ “เอกนัฏ” โผล่ร่วม

จับตาตึกไทยคู่ฟ้า! "อนุทิน" ถกเครียดแก้วิกฤตพลังงาน "เอกนิติ" แย้มเตรียมมาตรการลดค่าครองชีพชุดใหญ่ รอชงรัฐบาลใหม่ทันที ด้าน “เอกนัฏ” โผล่ร่วมวง
วันนี้ (25มี.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เรียกหารือรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแก้วิกฤตพลังงาน โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีชื่อจะมาเป็นรมว.พลังงาน ในรัฐบาลชุดใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.48 น. นายเอกนิติ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือกับนายกฯ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ว่า วันนี้คงจะมีการหารือเรื่องน้ำมัน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ประชาชนมีความกังวล มาตรการช่วยเหลือจะออกมาเมื่อไหร่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้ว เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือ หากวันนี้ได้ข้อมูลอะไรจะแถลงให้ทราบ และจะมานำเสนอมาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ เพราะตอนนี้วิกฤตตลาดน้ำมันโลกผันผวนมาก