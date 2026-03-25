“ทนายอั๋น” จี้ผู้ตรวจฯ ชงศาล รธน.สั่งเบรกประชุมสภา รอคดีบาร์โคดบัตรเลือกตั้งยุติก่อน

“ทนายอั๋น” จี้ผู้ตรวจฯ ชงศาล รธน.สั่งคุ้มครองฉุกเฉินเบรกประชุมสภา ก่อนปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งได้ขอยุติ ข้องใจผู้ตรวจฯ ส่งศาลกรณีเดียว
วันนี้( 25 มี.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ เข้ายื่นย้ำให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเพื่อให้ตนเป็นพยานในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากอาจสามารถเชื่อมโยงให้มีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ว่าเลือกใครหรือลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใด เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับ ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ ให้ศาลมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินให้รัฐสภาหยุดทำการไว้ก่อน
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ตนมาย้ำขอให้ผู้ตรวจฯส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองเป็นพยานในเรื่องนี้ และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีมาตราการสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน คือให้รัฐสภาหยุดทำการไว้ก่อน เพราะที่ผู้ตรวจฯส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นส่งแค่ประเด็นเดียวคือ การเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่อย่างไร นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ตนข้องใจว่าผู้ตรวจฯได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งตนไม่ได้บอกว่าผู้ตรวจฯจะต้องไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ตรวจฯไม่ใช่ว่าจะรวบรวมหลักฐานแล้วส่งศาลไปเพียงเรื่องเดียว นั่นทำไม่ได้ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจฯ แต่จะมีหน้าที่เสนอแนะเอาหลักการเหตุผลส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นวันนี้ยืนยันว่ายังสามารถทำได้ ยกเว้นแต่ว่าผู้ตรวจฯจะไม่ให้ความสำคัญกับการที่ว่าการคุ้มครองฉุกเฉิน การให้สภาหยุดไว้ก่อน
นายภัทรพงศ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ตนก็ไม่อยากฟุ้งซ่านตีความไปเองว่าการที่ผู้ตรวจฯ ทำเช่นนี้ ต้องการเปิดประตูให้ทางโล่ง เพื่อให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ถูกขานชื่อลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรให้มีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ตรวจฯจะทำวันนี้ก็ยังสามารถทำได้ทำทัน เว้นแต่ว่าผู้ตรวจฯไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ ดังนั้นตนมาเพื่อยืนยันให้ผู้ตรวจการฯส่งให้ตนเป็นพยานในศาลรัฐธรรมในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ยื่นเรื่องบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี 2569 รวมทั้งให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินให้สภาหยุดไว้ก่อนจนกว่าเรื่องนี้จะยุติลง