"อั๋น" กัดไม่ปล่อย ยื่นผู้ตรวจฯชงศาลรธน.ชี้ขาดพฤติกรรม "อนุทิน-ครม." ละเว้นแก้น้ำมันขาดแคลน-เอื้อนายทุน

“ทนายอั๋น” ยื่นผู้ตรวจ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดพฤติกรรม "อนุทิน-ครม." ละเว้นปฏิบัติหน้าที่แก้ปมน้ำมันขาดแคลน เอื้อประโยชน์นายทุน ตุนน้ำมันซุกรูหนู ก่อนขนมาขายตอนราคาพุ่ง
วันนี้ (25 มี.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันนี้ตนได้รับทราบสถานการณ์ที่ประชาชนคนไทยต้องประสบพบเจอกับวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง คนไทยไปต่อแถวยาวเฟื้อย บางคนต้องนอนค้าง ค้างคืนเพื่อเติมน้ำมันเพียง 500 บาทเพื่อประทังชีวิต เพื่อทำมาหากิน แต่ก็มีข้อเท็จจริงเล็ดลอดออกมาอีกมุมหนึ่งโดยกรมศุลกากร ระบุว่าประเทศไทยไม่น่าจะขาดแคลนน้ำมัน เพราะยังคงมีการนำเข้าประมาณ 100 ล้านลิตรต่อวัน และมีข่าวว่าน้ำมันทั่วโลกกลับลดลงทุกผลิตภัณฑ์ 10% ของราคาเดิม แต่ทำไมราคาน้ำมันในประเทศไทยยังแพงอยู่
นายภัทรพงศ์ กล่าวต่อว่า ก็มีข้อเท็จจริงอีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐของไทยไปตรวจค้นเจอโกดังน้ำมัน ทำนองว่าอาจจะเป็นการกักตนในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดอ่างทองที่พบกว่า 300,000 ลิตร และที่เจ็บปวดมากอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนไทยคือรถน้ำมันวิ่งจากชลบุรีผ่านระยองและอีกหลายจังหวัดก่อนจะไปโผล่ที่มุกดาหาร 100 คันต่อวันต่อเที่ยว บรรจุน้ำมันไม่ต่ำกว่า 50,000 ลิตร แต่ปั๊มระหว่างทางกลับติดป้ายว่าไม่มีน้ำมันขาย วันนี้รถรอเติมน้ำมัน คนอาจทะเลาะเบาะแว้งเพราะแย่งน้ำมันกัน แล้วทำไมจึงยังคงส่งออกน้ำมันอยู่ นี่คือคำถามว่า ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไป สร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสแก่คนไทย ตนจึงยอมไม่ได้ จึงมาตั้งคำถามต่อรัฐบาลต่อหน้าพี่น้องประชาชนทุกคน และยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบว่าน้ำมันในประเทศไทยหายไปไหน แต่พอมีการปรับเพิ่มราคาน้ำมัน 2 บาทกลับมีน้ำมันโผล่ มาใครว่าโผล่ออกมาจากที่ซ่อนหรือจากหลุม หรือโผล่มาจากรูหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วถึงแม้จะเพิ่มราคาขึ้น 2 บาทน้ำมันก็มีแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงซึ่งหากเพิ่มเป็น 4 บาท 5 บาท 6 บาททีนี้คงเติมกันฉ่ำเช่นนั้นหรือไม่
"สถานการณ์วันนี้ ประชาชนบอกว่าน้ำมันไม่มีเป็นความลำบากก็พอทน เพราะยังคงพอหาได้บ้างด้วยข้อจำกัด แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีคือเงินเติมน้ำมัน วันนี้ผมจึงมายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าพฤติการณ์ต่างๆ ที่ปล่อยปละละเลยไม่ให้มีน้ำมัน เป็นวิธีการที่รัฐบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงล้มเหลวหรือไม่ อย่างไร และอาจตั้งคำถามไปไกลกว่านั้นว่าพฤติกรรมดังกล่าวของรัฐบาลมีความโปร่งใสอยู่หรือไม่ มีการทุจริตหรือไม่ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไต่สวน ว่านโยบายต่างๆของนายกอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่ง ผมก็งงเหมือนกัน ว่าการมีนโยบายอะไรมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำมัน การแก้ไขเยียวยาให้กับประชาชน ขอให้มีการส่งสารรัฐธรรมนูญว่าพฤติกรรมของนายอนุทินและรัฐบาลนายอนุทิน เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ทุจริตหรือไม่อย่างไร จึงหวังว่าผู้จัดการแผ่นดินจะทำเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับ กรณี QR Code บาร์โค้ดเลือกตั้ง" นายภัทรพงษ์ กล่าว
เมื่อถามว่า การยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับปัญหาน้ำมัน อะไรมาด้วยหรือไม่ นายภัทรพงษ์ กล่าวว่า หลักฐานพื้นๆ หลักฐานที่เราเห็นเราทราบอย่างข่าวกรมศุลกากรประกาศว่ามีการนำเข้าน้ำมันวันละ 100 ลิตร ตนเห็นอย่างไร ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นเช่นนั้น และผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจมากกว่าตน 100 เท่า 1,000 เท่าในการที่จะเรียกอ่านเอกสารหลักฐาน แต่ถามว่าผู้จัดการแผ่นดินจะมีความจริงใจในการทำเรื่องนี้หรือไม่เท่านั้นเอง