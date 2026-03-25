“หมอวรงค์" ท้าชนสวัสดิการ สส. ประกาศเลิกกินข้าวฟรี-ลดผู้ช่วย หวังสร้างศรัทธาการเมือง

นพ.วรงค์ หัวหน้าพรรคไทยภักดี เดินหน้าเขย่าสวัสดิการสภาฯ เสนอยกเลิกงบอาหารและบำนาญ ส.ส. ชี้เป็นภาระภาษีเกินจำเป็น พร้อมประกาศทำตัวเป็นต้นแบบ ไม่กินของฟรีในสภา และลดจำนวนผู้ช่วยเหลือเพียง 3 คน
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยถึงจุดยืนในการปฏิรูปสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยระบุว่า จากการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับประชาชนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าสังคมส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้กับสิทธิประโยชน์ที่เกินความจำเป็น ทั้งเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันและเงินบำนาญ ซึ่งตนได้ชูประเด็นนี้ในการหาเสียงมาโดยตลอด
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ข้าราชการต้องทำงานถึง 25 ปีจึงจะได้บำนาญ แต่ สส. ทำงานเพียงปีเดียวก็ได้สิทธิแล้ว โดยเฉพาะ สส. รุ่นใหม่อายุ 20 กว่าปี หากทำงานปีเดียวแล้วเลิกเล่นการเมือง ประชาชนต้องเลี้ยงดูไปอีกกว่า 40 ปี ซึ่งมองว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มากเกินความจำเป็น นักการเมืองที่มีวุฒิภาวะควรดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่ให้ประชาชนกลับมาดูแล
นพ.วรงค์ ย้ำว่า ตนไม่ใช่ "นักการเมืองรุ่นโบราณ" ที่พูดเพื่อหาแสง แต่ได้วิเคราะห์แล้วว่าสามารถทำได้จริง แม้ประธานรัฐสภาจะไม่ขานรับ ตนก็จะขอเป็นต้นแบบด้วยการ ไม่รับประทานอาหารฟรีของสภา และจะ แต่งตั้งผู้ช่วยเพียง 3 คน (จากสิทธิ 8 คน) เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถทำงานได้จริง
ส่วนกรณีที่ถูก สส. หลายพรรคตำหนินั้น ตนมองว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาตอบโต้แทนตน ซึ่งสะท้อนว่าสังคมต้องการความเปลี่ยนแปลง หากเรื่องสิทธิประโยชน์ส่วนตัวแค่นี้ยังเสียสละไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าจะไปแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเมืองได้
สำหรับกรณีที่ นายสนธิญา สวัสดี ท้าให้ตนเลิกกินข้าวในสภานั้น นพ.วรงค์ ยืนยันว่าตนทำแน่นอน และไม่ใช่คนที่ดีแต่พูด พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังนายสนธิยาว่า หากตนทำได้ตามที่ประกาศไว้ นายสนธิยาจะดำเนินการอย่างไรต่อ และควรไปเรียกร้องให้ สส. พรรคอื่นทำตามตนด้วยหรือไม่