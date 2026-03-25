"อนุทิน" ควบ BYD ป้ายแดงเข้าทำเนียบฯ พร้อมหั่นขบวนรถติดตาม รับวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ นั่งรถยนต์ไฟฟ้า BYD ป้ายแดงเข้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมลดจำนวนรถติดตามขบวน รับมือวิกฤตพลังงานเนื่องจากสงครามตะวันออกกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย วันที่ 25 มี.ค. นายอนุทิน ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัว ยี่ห้อ BYD รุ่น byd sealion 7 สีเทาเข้ม ซึ่งเป็นรถ SUV ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตคูเป้ (C-SUV) ป้ายแดงทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร ในการปฎิบัติภารกิจ โดยช่วงเช้าเวลา 09.20 น. นายกฯ เดินทางไปอาคารรัฐสภา เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีวาระพิจารณาญัตติด่วนการรับมือวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบตะวันออกกลาง 

หลังจากนั้น เวลา 12.50 น. นายกฯ เดินทางเข้าปฎิบัติหน้าที่ยังห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกฯ นั่งด้านหน้าข้างคนขับ ไม่มีรถนำขบวนและรถติดตาม ทั้งนี้ รถคันดังกล่าวนายอนุทินเพิ่งซื้อมา 1-2 วันนี้ ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันและมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานของรัฐบาล


ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งรถขบวนติดตามลง โดยจะใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีขึ้นปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า เจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาจอดชาร์จไฟ ยังสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ในทำเนียบรัฐบาล สถานีชาร์จรถไฟฟ้าดังกล่าว เริ่มเปิดให้บริการในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2565 เพื่อให้ข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลที่ใช้รถไฟฟ้าได้ใช้บริการ

ในเวลา 14.00 น.นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ เพื่อติดตามสถานการณ์วิกฤตพลังงาน หลังจากที่ออกมาตรการ รับมือกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานไปก่อนหน้านี้





























