xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล” ถกบอร์ดคุรุสภา รับรอง 37 หลักสูตร 11 สถาบัน ผ่านเกณฑ์สมรรถนะครู 3,245 คน ไฟเขียววุฒิต่างประเทศ 1,398 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นฤมล” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบรับรอง 37 หลักสูตร 11 สถาบัน ผ่านเกณฑ์สมรรถนะครู 3,245 คน ไฟเขียวรับรองวุฒิต่างประเทศ 1,398 ราย พร้อมเดินหน้าปรับระบบใบอนุญาตวิชาชีพครู ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2569 มีคณะกรรมการคุรุสภา และ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กรรมการและเลขานุการ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 11 แห่ง รวมจำนวน 37 หลักสูตร และให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวน 15 หลักสูตร และเห็นชอบการรับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 3,245 คน ส่วนการรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ของผู้ยื่นคำขอรับรองคุณวุฒิฯ ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2566 นั้น ได้ให้การรับรอง จำนวน 1,398 ราย พร้อมมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศ.ดร.นฤมล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอน และการฝึกอบรม เพื่อรับรองความรู้วิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่มีรายละเอียดให้สถาบันคุรุพัฒนาเป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภาและรายละเอียดอื่น ที่เห็นสมควรให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสอดคล้องและความชัดเจนในการปฏิบัติตามประกาศ และรับรองผลการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว และรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู (KSP 7 Module) ครั้ง 1/2569 ที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 264 คน


"ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับแผนพัฒนางานการทดสอบวิชาครูอย่างยั่งยืน โดยให้ปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากระบบ PBA เป็นระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และปรับแนวทางการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การเทียบเคียงประสบการณ์หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคะแนนการทดสอบ รวมทั้งเห็นชอบให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ" ศ.ดร.นฤมล กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2569 เช่น รับรองคุณวุฒิการศึกษา Doctor of Education จาก Eastern Michigan University เพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา รับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จำนวน 30 ราย และรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว กรณีชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และได้รับการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ราย และชาวต่างชาติและชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 2 ราย

2. การอนุมัติหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว (ประเภทครู) ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องพัฒนาตนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2567

3. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)

4. รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1



