“นฤมล” ถกบอร์ดคุรุสภา รับรอง 37 หลักสูตร 11 สถาบัน ผ่านเกณฑ์สมรรถนะครู 3,245 คน ไฟเขียววุฒิต่างประเทศ 1,398 ราย

“นฤมล” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบรับรอง 37 หลักสูตร 11 สถาบัน ผ่านเกณฑ์สมรรถนะครู 3,245 คน ไฟเขียวรับรองวุฒิต่างประเทศ 1,398 ราย พร้อมเดินหน้าปรับระบบใบอนุญาตวิชาชีพครู ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2569 มีคณะกรรมการคุรุสภา และ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กรรมการและเลขานุการ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 11 แห่ง รวมจำนวน 37 หลักสูตร และให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวน 15 หลักสูตร และเห็นชอบการรับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ครั้งที่ 3/2569 จำนวน 3,245 คน ส่วนการรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ของผู้ยื่นคำขอรับรองคุณวุฒิฯ ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2566 นั้น ได้ให้การรับรอง จำนวน 1,398 ราย พร้อมมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศ.ดร.นฤมล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอน และการฝึกอบรม เพื่อรับรองความรู้วิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่มีรายละเอียดให้สถาบันคุรุพัฒนาเป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภาและรายละเอียดอื่น ที่เห็นสมควรให้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสอดคล้องและความชัดเจนในการปฏิบัติตามประกาศ และรับรองผลการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว และรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู (KSP 7 Module) ครั้ง 1/2569 ที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 264 คน
"ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับแนวทางการดำเนินเกี่ยวกับแผนพัฒนางานการทดสอบวิชาครูอย่างยั่งยืน โดยให้ปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากระบบ PBA เป็นระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และปรับแนวทางการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การเทียบเคียงประสบการณ์หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคะแนนการทดสอบ รวมทั้งเห็นชอบให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ" ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2569 เช่น รับรองคุณวุฒิการศึกษา Doctor of Education จาก Eastern Michigan University เพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา รับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จำนวน 30 ราย และรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว กรณีชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และได้รับการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ราย และชาวต่างชาติและชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 2 ราย
2. การอนุมัติหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว (ประเภทครู) ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องพัฒนาตนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2567
3. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)
4. รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1