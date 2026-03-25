“วัชระ” จี้ “อนุทิน” สั่งผู้ว่าฯ สุราษฎร์ เช็กคลังน้ำมันย้อนหลัง-เอาผิดฐานกักตุน อย่าให้ชาวบ้านขาดแคลนเด็ดขาด!

“วัชระ” จี้นายกฯ สั่งผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบคลังน้ำมันย้อนหลัง-ดำเนินคดีฐานกักตุน อย่าให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำมันเด็ดขาด
วันที่ 25 มีนาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้บัญชาการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
หนังสือระบุว่า เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำมันขาดแคลนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีประกาศว่าตรึงราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๒๙.๔๔ บาท เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และประกาศว่ามีน้ำมันสำรองใช้นานนับ ๑๐๐ วันนั้น ปรากฏว่า ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดตามปั๊มต่างๆ ตามภาพที่แนบมานี้และรถยนต์ประชาชนต้องเข้าคิวเป็นแถวยาวมาก ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่มีเคยเกิดขึ้นมาก่อนนับแต่มีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งๆ ที่คลังน้ำมันของบริษัทน้ำมันทุกบริษัทจำนวนมากมายมหาศาลนับล้านลิตร ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำตาปี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งระยะทางของคลังน้ำมันอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเพียง 6 กิโลเมตร
และจากปากคำของเจ้าของปั๊ม ระบุว่า ไม่ได้รับน้ำมันจำนวนปกติที่เคยได้รับในแต่ละวัน จึงเชื่อได้ว่า เกิดการกักตุนที่คลังน้ำมันของเอกชน จึงทำให้เจ้าของปั๊ม ประชาชนผู้ใช้บริการ เกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสยิ่งนัก
ขอให้นายกรัฐมนตรีบังคับใช้กฎหมาย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสต๊อกคลังน้ำมันย้อนหลัง 1 เดือน ตรวจจำนวนน้ำมันแต่ละปั๊มย้อนหลัง 1 เดือน แล้วแจ้งความดำเนินกับบริษัทเอกชนทุกแห่งที่กักตุนน้ำมันและขายน้ำมันราคาแพงกว่าทางราชการกำหนด
ทั้งนี้ ขอให้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก้ไขปัญหาน้ำมันขาดแคลนทันทีภายใน 24 ชั่วโมง อาจเกิดการกักตุนที่คลังน้ำมัน หรือที่ใดที่หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดต่อไป หากได้ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 7 วัน จักขอบคุณยิ่ง