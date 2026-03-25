“หมอวรงค์” ทำให้ดู จ่ายค่าข้าวกะเพราหมูสับเอง เหน็บ “สนธิญา” คงไม่รู้ ตนซื้อข้าวกินเองก่อนโดนท้า ด้าน สส.หลายพรรคแห่ทำตาม

“หมอวรงค์” โชว์ให้เห็นเป็นขวัญตา สั่งข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว สแกนจ่ายกันจะจะ ฉะ “สนธิญา” คงไม่รู้ ซื้อกินเองมาก่อนจะท้าอีก เชื่อ โซเชียลช่วยกันกดดันจน สส.พากันคล้อยตาม พกปิ่นโตเป็นเถาเข้าสภา เผย 30 มี.ค.นี้ ประธานเรียกถกทางออก
วันนี้ (25 มี.ค.) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้ลงมาซื้ออาหารกลางวันที่โรงอาหาร ชั้นบี 2 ของอาคารรัฐสภา โดย นพ.วรงค์ ได้สั่งเมนูข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวจากร้านอาหารตามสั่ง ครัววิทยุ 1 ระหว่างรออาหารได้พูดคุยกับสื่อมวลชน ที่ได้สอบถามว่าได้ลองซื้ออาหารครบทุกร้านหรือยัง โดย นพ.วรงค์ ตอบว่า ก็จะลองไปเรื่อยๆ ถือว่าเป็นการโปรโมตร้านอาหารให้โรงอาหารไปด้วย
เมื่อถามว่า วันนี้มี สส.บางคนพกปิ่นโตมาด้วย รู้สึกอย่างไร นพ.วรงค์ กล่าวว่า รู้สึกว่าโอเค อย่างน้อย สส.ก็มีสำนึกที่ดีต่อประชาชน ถือเป็นเครดิตที่ดีของทุกพรรคการเมืองที่ช่วยกัน
ส่วนกรณีที่ นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ท้าให้ นพ.วรงค์ ลงมากินข้าวที่โรงอาหารทุกวัน นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตนก็ดูอยู่เหมือนกัน แต่เขาไม่รู้ว่าตนมากินข้าวที่โรงอาหารก่อนที่เขาท้า
เมื่อถามอีกว่า ก่อนหน้านี้ มี สส.หลายพรรค เสนอเรื่องค่าอาหารกลางวัน แต่เหตุใดจึงไม่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม นพ.วรงค์ ถามกลับว่า เสนอด้วยใจจริงๆ หรือไม่ คุณต้องแสดงออกด้วยใจจริงว่าคุณก็ไม่รับประทานอาหารฟรี ถ้าคุณทำจริงประชาชนก็จะสนับสนุน ถ้าเสนอแค่ตัดงบประมาณแล้วคุณก็กินเหมือนเดิม ก็ยังฟุ่มเฟือยเหมือนเดิม คุณต้องเสนอให้ยกเลิกเลย แล้วประชาชนจะเห็นเองว่าเราทำจริง
ส่วนพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน มีมติให้ สส. เลิกรับประทานอาหารกลางวันฟรี และจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง นพ.วรงค์ กล่าวว่า เป็นการแสดงออกของประชาชนที่เป็นกระแสในโซเชียล ซึ่งต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิก เราไม่ต้องมองเป็นเรื่องการเมือง แต่มองว่า เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ขณะที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ (30 มี.ค.) ประธานสภาได้นัดหมายพรรคการเมืองให้เข้าหารือถึงเรื่องอาหาร สส. ตนคิดว่าจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องการยกเลิกอาหารกลางวันฟรี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี
จากนั้น นพ.วรงค์ ได้สแกนจ่ายค่าข้าวในราคา 60 บาท ก่อนจะเดินไปที่โต๊ะรับประทานอาหารร่วมกับผู้ช่วย สส. โดยยืนยันว่าอาหารที่โรงอาหารสภาอร่อยจริง ไม่ต่างจากอาหารฟรีที่ สส.ได้รับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้มี สส.หลายคน ไม่รับประทานอาหารที่ใช้งบประมาณของสภา แต่ลงไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารโดยซื้อกินเอง อาทิ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส. ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็น สส.คนแรกที่เคยเสนองดอาหาร สส. ตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมา, นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ สส.สงขลา, นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย, นายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย, นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย, นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายนพ ชีวานันท์ สส.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย, นายพิษณุ พลธี สส. ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย, นายไตรเทพ งามกมล สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย, นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส. เพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย และ นายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น