“ประชาชาติ” จี้ลากคอคนบงการยิง “กมลศักดิ์” มารับโทษ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

พรรคประชาชาติ เรียกร้องหาตัวผู้บงการลอบยิง “กมลศักดิ์” นำตัวมาลงโทษ หวั่นกระทบความเชื่อมั่นประชาชน ลั่นต้องไม่มีใครครอบครองอาวุธสงคราม ฝันภาคใต้เกิดสันติภาพ-สันติสุข
วันนี้ (25 มี.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ แถลงข่าวกรณีที่ถูกลอบทำร้ายภายหลังกลับจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่จังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่คนร้ายใช้อาวุธสงคราม กราดยิงนายกมลศักดิ์ ทำให้ตำรวจติดตามและคนขับรถได้รับบาดเจ็บ พรรคประชาชาติอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวนให้ถึงผู้บงการ ผู้จ้างวาน เพราะ นายกมลศักดิ์ เป็น สส.นราธิวาส เป็น สส.ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าตัวแทนของประชาชนยังไม่มีความปลอดภัย ประชาชนจึงมีความวิตกกังวล
เราทำงานการเมืองเพื่ออุดมการณ์ เพื่อความยุติธรรม เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชาติใช้เรื่องความยุติธรรมนำการเมืองและการทหาร ซึ่งตนเองอยากให้มีการสืบสวนตามหลักการวิทยาศาสตร์ เชื่อได้ว่า คนร้ายทำเป็นขบวนการ ติดตามตนเองตั้งแต่สนามบินหาดใหญ่จนถึงบ้านที่จังหวัดนราธิวาส
เราฝันว่า จะทำให้ภาคใต้เกิดสันติภาพสันติสุข ซึ่งสันติภาพสันติสุขที่สำคัญที่สุด คือ ทุกชีวิตต้องมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน เราจะขอให้รัฐบาลถึงเวลาแล้วที่จะต้องไม่มีใครครอบครองอาวุธสงคราม การจ่ายอาวุธให้เจ้าหน้าที่ต้องมีระบบ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา มีการจัดทำประวัติหรือลายเซ็นปืนไว้ด้วย ตนเองขอให้กำลังใจทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมถึงหน่วยความมั่นคง หากความจริงไม่ปรากฏ ความไม่สบายใจ ความหวาดระแวง และการใส่ร้ายต่างๆ จะเกิดขึ้น
นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนเองไม่เคยมีเหตุส่วนตัวกับใครมาก่อน ส่วนเหตุที่เกิดจะเป็นประเด็นอะไรนั้น ขอให้พนักงานสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อม และพยานบุคคลจากที่เกิดเหตุ ตนเองเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาตัวคนร้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาตัวผู้กระทำความผิดไปถึงผู้บงการไม่ว่าใครก็แล้วแต่
ตนเองเป็นห่วงว่าเรื่องนี้ แม้จะเกิดเป็นการเฉพาะตัวแต่กระทบในวงกว้าง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนประชาชนถูกลอบยิง หากไม่สามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบแน่นอน ขณะนี้เรากำลังจะวิกฤตสงครามอิหร่าน-อิสราเอล ไม่อยากให้ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบหนักขึ้นไปกว่านี้
เมื่อถามว่ากรณีนี้มุ่งเป้าไปที่เรื่องการเมืองเป็นพิเศษหรือไม่ นายกมลศักดิ์ ระบุว่าขอยังไม่ฟันธง ขอให้ตำรวจตั้งประเด็น เพราะตนเองไม่อยากใส่ร้ายใครเชื่อว่าจากพยานหลักฐาน หากนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดแล้ว ก็จะชี้ชัดว่าเป็นประเด็นปัญหาเรื่องอะไร
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุประสงค์จะเอาชีวิตหรือไม่ นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า จะเป็นเรื่องอื่นหรือไม่ ขอให้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน ยืนยันว่า ตนเองไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใคร อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ไม่มีอะไรผิดปกติ มีเพียงประชาชนที่มีความผูกพันและเป็นห่วงเตือนว่า ขอให้ไปกันหลายๆ คัน