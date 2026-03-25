ไม่สนถูกดอง! “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.งูเห่าส้ม โผล่นั่งร่วมภูมิใจไทยกลางสภา

“สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี พรรคประชาชน โผล่นั่งร่วม สส.ภูมิใจไทย ในสภา หลังโหวตสวนมติพรรค หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ จนที่ประชุม ปชน.ใช้มาตรการจำกัดบทบาทในพรรค โดยไม่ขับออก
วันนี้ (25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยมีการเสนอญัตติด่วน เพื่ออภิปรายเรื่องราคาพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุการณ์สู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลาง นายสุริยา วงศ์อารีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 7 จังหวัดอุดรธานี พรรคประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุม โดยได้นั่งรวมกลุ่มอยู่กับ สส.ของพรรคภูมิใจไทย ในแถวหลังของห้องประชุม ซึ่งนั่งข้างกับนายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ หรือ ดู๋ดี๋ สส.อุดรธานี ที่เคยสังกัดพรรคไทยสร้างไทย และย้ายมาพรรคภูมิใจไทย
สำหรับ นายสุริยา คือ สส.ของพรรคประชาชนคนเดียว ที่ออกเสียงสวนทางมติพรรค โดยได้ลงมติเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.จากพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งที่พรรคเสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมของพรรคประชาชน เห็นว่า จะใช้การดองงูเห่า นั่นคือ ไม่ขับออกจากพรรค แต่จะไม่ให้มีบทบาทและไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพรรค ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ นายสุริยา ย้ายไปอยู่พรรคใหม่ และเป็นการรักษาจำนวน สส.พรรคประชาชน เอาไว้ เพื่อรักษาโควตาประธานกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎร