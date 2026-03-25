ดรามาปมงบอาหาร สส.“ชนะวุธ-ร่มธรรม” โชว์ปิ่นโตหาข้าวกินเองกลางสภา

“ชนะวุธ อุทโท” สส.กาฬสินธุ์ เพื่อไทย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์” สส.บัญชีรายชื่อ ภูมิใจไทย ถือปิ่นโตโชว์เข้าสภา พิสูจน์สำนึกหาข้าวมากินเอง ไม่รบกวนภาษีประชาชน
วันนี้ (25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางกระแสข้อเสนอของ สส.หลายพรรค ที่เรียกร้องให้มีการตัดงบประมาณค่าอาหารของสมาชิกสภา
นายชนะวุธ อุทโท สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ได้พกปิ่นโตมาประชุม พร้อมเปิดเผยว่า อาหารกลางวันที่เตรียมมารับประทานเอง ประกอบด้วย ข้าวผัด ผัดวุ้นเส้น และหมูทอด โดยระบุว่า การที่จะรับประทานอาหารที่ทางรัฐสภาจัดเตรียมไว้ หรือการจะไปซื้ออาหารรับประทานเอง ตรงนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ต่อให้มีมติพรรค หรือมติของนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ควรที่จะถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส.แต่ละท่าน แต่ตนมีความสำนึกว่า การที่เราใช้เงินภาษีของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ เราควรที่จะมีความเสียสละ อย่างเช่น ในการประชุมสภา ตนได้เตรียมอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานเอง มีทั้ง ข้าวผัด ผัดวุ้นเส้น และหมูทอด
ขณะที่ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก็ได้นำปิ่นโตมารับประทานระหว่างการประชุมเช่นกัน พร้อมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “วันนี้ผมพกปิ่นโตมาเองครับ” โดยระบุว่า การประชุมในวันนี้เป็นการพิจารณาญัตติปัญหาน้ำมันและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลดำเนินการ ส่วนเสื้อที่สวมใส่มาเป็นผ้าจากกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สวยมากครับ