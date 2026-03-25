รัฐบาลเชิญชวน “ล้างแอร์ช่วยชาติ” 25 มี.ค.- 23 พ.ค.69 รับส่วนลด 300 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์

รัฐบาลเชิญชวน ปชช.ลงทะเบียนร่วมโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ” ตั้งแต่ 25 มี.ค.- 23 พ.ค. 2569 รับส่วนลดล้างแอร์ 300 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้ง ในตะวันออกกลาง รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องพลังงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผ่านมาตรการการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
นางสาวอัยรินทร์ กล่าววว่า รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดทำมาตรการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ ” โดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ให้บริการออนไลน์ มอบส่วนลดล้างเครื่องปรับอากาศมูลค่า 300 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์ และโครงการมอบส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จำนวน 15,000 สิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 23 พฤษภาคม2569 ซึ่งจะเปิดลงทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้า และผู้บริการออนไลน์ โดยประชาชนจะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสาร ดังต่อไปนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2. บิลค่าไฟฟ้า 1 เดือนของปี 2569 (ต้องมีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า) ทั้งนี้ สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้สิทธิ์ ผ่าน LINE OA : https://line.me/R/ti/p/@734giksj
“โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว ตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว