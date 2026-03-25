สภาฯ เคาะประชุม 2 วันต่อสัปดาห์ เพิ่มวันศุกร์ 1-2 ครั้งต่อเดือน พร้อมประชุมชดเชยวันหยุด เร่งพิจารณากฎหมาย

สภาฯ เคาะประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน เพิ่มวันศุกร์ 1-2 ครั้งต่อเดือน เร่งพิจารณากฎหมาย สส.-ภาคประชาชน ส่วนสมัยประชุมที่หนึ่ง เริ่ม 14 มี.ค.–11 ก.ค. และ สมัยที่สอง 25 ส.ค.–22 ธ.ค. พร้อมจัดประชุมชดเชยวันหยุดสำหรับเทศกาลยาว
วันนี้(25 มี.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการกำหนดวันและเวลาการประชุมสภาฯ รวมถึงการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ
ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องให้กำหนดการประชุมสภาฯ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันพุธและวันพฤหัสบดี โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ในแต่ละเดือนจะมีการเพิ่มวันประชุมในวันศุกร์อีก 1-2 ครั้ง เพื่อใช้พิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคประชาชน
นอกจากนี้ หากในเดือนใดมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันประชุมสภาฯ ก็ให้มีการจัดประชุมชดเชย เพื่อให้การพิจารณางานของสภาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการกำหนดสมัยประชุม ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ขณะที่สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2569