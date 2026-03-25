“ยศชนัน” หนุนปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ หลังเกิดวิกฤตน้ำมันทุกกระทรวงต้องบูรณาการ

“ยศชนัน” มองควรปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ หลังเกิดวิกฤตน้ำมัน ชี้ ทุกกระทรวงต้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เผย ส่งชื่อว่าที่ “รมต.เพื่อไทย” ตรวจคุณสมบัติครบแล้ว
วันนี้ (25 มี.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าประชุมครั้งแรก ว่า การประชุมสภาวันนี้จะหารือกันเรื่องพลังงาน ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอญัตติเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการพลังงานที่พรรคเพื่อไทยมีการพูดคุย และดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ฉะนั้น วันนี้จะเป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการในสภา
ส่วนพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า กลไกสภาต้องทำงานหลายรูปแบบกันไป ส่วนเชิงพื้นที่พยายามรวบรวมข้อมูลใครทำอะไรได้ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ที่ดูแลพร้อมกันไปด้วย
ส่วนว่าที่รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ได้ กำกับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมตัวอะไรหรือไม่ นายยศชนัน ยอมรับว่า มีเรื่องการรับมือวิกฤตพลังงานไม่ใช่เฉพาะกระทรวงที่ใครได้ดูแล แต่ต้องทำงานร่วมกันทุกกระทรวง เพราะแต่ละกระทรวงมีบทบาทระยะสั้น กลาง ยาว ซึ่งเป็นกลไกที่ต้องทำงานร่วมกัน และขณะนี้บรรยากาศของพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่า จะต้องถึงขั้นปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ก็ควร ควรปรับโครงสร้างทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงาน เพราะเหตุการณ์นี้มีหลายเรื่อง ที่มีแนวโน้มว่าหากจะแก้ปัญหาระยะยาวต้องปรับในเชิงโครงสร้างทั้งระบบ โดยเริ่มจากดูสิ่งที่เดือดร้อน และกระจายไปในแต่ละเรื่อง เพราะเรื่องวิกฤตพลังงานเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ แต่งบประมาณมีอยู่จำกัด ฉะนั้นการบริหารงบประมาณในช่วงวิกฤตต้องมีการบริหารแบบบูรณาการกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อถามว่า ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลกังวลว่าวิกฤตพลังงานจะทำให้สะเทือนกับรัฐบาลใหม่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ถ้าเราอาสาเข้ามาไม่ว่าเรื่องไหนต้องจัดการให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า รายชื่อสัดส่วนคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยส่งตรวจสอบคุณสมบัติครบทั้งหมดแล้วหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งตรวจคุณสมบัติทั้งหมดแล้ว