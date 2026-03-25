นายกฯ ยอมรับเลิกตรึงดีเซลกระทบประชาชน ใช้กลไกกระทรวงแก้ไข บอกยังไม่รู้ชาวบ้านแย่งชิงน้ำมัน

นายกฯ ยอมรับเลิกตรึงดีเซลกระทบประชาชน ชี้ ต้องใช้กลไกกระทรวงแก้ไข บอก ยังไม่รู้ชาวบ้านแย่งชิงน้ำมัน
วันนี้ (25 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังอาคารรัฐสภา โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงวิกฤตพลังงานที่ส่งผลให้ประชาชนวิวาทแย่งชิงน้ำมัน นายอนุทิน ระบุว่า “ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ตอบ”
เมื่อถามย้ำว่า วิกฤตนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบยังไม่ได้รับรายงาน
เมื่อถามต่อว่า การเลือกตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า และปัจจัยความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันก็ต้องมีบ้าง เราก็ต้องใช้กลไกที่เรามีอยู่ของกระทรวงต่างๆ
เมื่อถามว่า จะบริหารอารมณ์ของประชาชนอย่างในช่วงนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนกำลังทำงานอยู่