“อนุทิน” เผยส่งรายชื่อ ครม.สอบประวัติเรียบร้อยแล้ว แต่เปิดเผยไม่ได้ ชี้ หากติดขัดคุณสมบัติต้องยืดเยื้ออีก 5 วัน

“อนุทิน” เผย ส่งรายชื่อ ครม.สอบประวัติเรียบร้อยแล้ว แต่เปิดเผยไม่ได้ หลังสื่อถามมีชื่อ “ปกรณ์” ติดโผ รับหากใครมีปัญหาคุณสมบัติกระบวนการจะล่าช้าต้องยืดเวลาอีก 5 วัน เผย วิกฤตตะวันออกกลางอยู่ในร่างแถลงนโยบายรัฐบาล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประชุม สส.พรรคภูมิใจไทยวันนี้ ว่า ได้กำชับให้ สส.ทุกคนให้ความสำคัญกับงานสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ โดยในวันพรุ่งนี้ สส.พรรคภูมิใจไทย จะยื่นญัตติเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ซึ่งตนเองไม่มีเรื่องต้องเข้าไปชี้แจงต่อที่ประชุมสภา แต่รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำคำวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกทุกฝ่าย สิ่งไหนทำแล้ว เกิดการปรับปรุงแก้ไขไปในทิศทางที่ดีก็ต้องรับฟัง
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีกฎหมายอะไรที่จะเสนอผลักดันเร่งด่วนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้ว ที่ต้องนำมาปัดฝุ่น และปรับปรุง เพื่อเสนอกลับเข้าไป
ส่วนไทม์ไลน์ การตั้งคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้ ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้รายชื่อของบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นรัฐมนตรี ได้ถูกส่งไปให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ว่า เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือมีใครที่คุณลักษณะขัดต่อรัฐธรรมนูญ เท่าที่ทราบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งไปตรวจสอบ 18 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระจะไปกำหนดว่าจะต้องตอบมาภายในกี่วันไม่ได้ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งกลับมาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนจะส่งต่อให้เลขากฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
ส่วนรายชื่อรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดได้ยื่นไป 35 รายชื่อใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุ เอาเป็นว่า ตนยื่นรายชื่อไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกระแสข่าวที่มีชื่อ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ถามกลับทันทีว่า ใครเห็น ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะตอบว่าเป็นกระแสข่าว จากนั้นนายกรัฐมนตรี ระบุต่อว่า ปกติการแต่งตั้ง รัฐมนตรีไม่ควรเปิดเผยก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าฯ ลงมา เพราะฉะนั้นถามมาก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้
ส่วนคนที่มีปัญหาจะทำอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็ส่งชื่อบุคคลอื่น และหากมีปัญหาจริง อาจจะทำให้กระบวนการยาวขึ้น เพราะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า จะต้องใช้เวลาบวกอีก 5 วัน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ได้ส่งรายชื่อสำรองไปด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ได้บริหารจัดการ ส่วนพรรคการเมืองอื่นไปก้าวก่ายไม่ได้
ส่วนรายชื่อของ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ที่มีคดีอยู่ใน DSI นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นกระบวนการที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า ในกรณีที่อาจมีการแจ้งข้อกล่าวหา จะต้องมีการเพลย์เซฟหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องให้เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำความเห็น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีกำหนดไว้อยู่แล้ว ว่าบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี แต่ละคนมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งก็ต้องมาพิจารณาอีกที โดยเฉพาะที่มีข้อกังวล ต้องมาพิจารณากันอีกที
ส่วนขณะนี้ ได้ร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเชิญพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุย ในส่วนของกระทรวงที่ดูแล มาใส่นโยบายที่เขาตั้งใจจะทำ โดยเฉพาะนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหากเป็นรัฐบาล ซึ่งตนก็เปิดโอกาสให้ทุกพรรคนำเสนอ ในการประชุมร่วมกัน
ส่วนประเด็นวิกฤตตะวันออกกลางจะอยู่ในร่างแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็รวมอยู่ในนั้น