นายกฯ ย้ำ ชายแดนกัมพูชาไม่มีอะไรน่าห่วง เสธ ทบ.รายงานแค่เคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติ ขอให้สบายใจได้

นายกฯ อนุทิน ย้ำ ชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่มีอะไรน่าห่วง หลัง เสธ ทบ.รายงาน แค่เคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติ ขอให้ ปชช.สบายใจได้ ลั่น “นายกฯ ตอบแล้วไม่มีอะไรน่ากังวล” ขอให้ตัดเรื่องนี้ออกไป หลังสื่อถาม โอกาสปะทะรอบใหม่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรึว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีที่เจ้ากรมข่าวทหารบก เปิดเผยว่า มีโอกาสที่จะมีการปะทะกันรอบที่ 3 หลังมีรายงานว่า ทหารกัมพูชายกพลประชิดชายแดน ว่า ตนได้สอบถามไปยัง พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติ ไม่ได้มีความวิตกว่าจะทำอะไรกับประเทศของเรา โดยวันนี้ตนเองได้ถามย้ำไปถึง 2 ครั้ง และนำโพสต์ที่สำนักข่าวต่างๆ นำเสนอส่งไปให้ดู และให้กองทัพบกออกมาชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้สบายใจ เนื่องจากตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องอื่นอยู่แล้ว ซึ่งตนเห็นแล้วว่า โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่มีเรื่องของการจะมาคุกคามประเทศไทย
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า แต่เราไม่ได้ประมาท ซึ่งนอกจากถามถึงสถานการณ์ชายแดนกับ เสธ.ทบ.แล้ว ยังถามถึงการดูแลพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ยังคงเหมือนเดิม และมีการเตรียมความพร้อมในด้านยุทธโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า เรื่องชายแดนนั้น ไม่มีข้อกังวล
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การส่งสัญญาณของปะทะรอบ 3 ของฝ่ายกัมพูชาใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขณะนี้เราก็อยู่ของเราให้ดีที่สุด ลดปัจจัยความกังวลของประชาชนให้มากที่สุด และวันนี้ในเรื่องชายแดน นายกรัฐมนตรี ตอบแล้วว่า “ไม่มีอะไรน่ากังวล” ซึ่งคำตอบไม่ได้เกิดจากการคาดเดาของตนเอง แต่เกิดจากการตรวจสอบข้อมูล มีการสอบถาม และยืนยันข้อมูลจากกองทัพบก ฉะนั้น ประเด็นนี้ขอให้ตัดออกไป